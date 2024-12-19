Киевстар запустил новую связь, могут воспользоваться и другие операторы — Finance.ua

Киевстар запустил новую связь, могут воспользоваться и другие операторы Сегодня 18:03 — Фондовый рынок

Киевстар запустил новую связь, могут воспользоваться и другие операторы

Киевстар открывает VoWiFi для всех провайдеров фиксированной связи.

Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

С 19 декабря 2024 г. VoWiFi (Voice over Wi-Fi) от Киевстар становится доступным для абонентов всех провайдеров фиксированной связи в Украине.

В начале декабря Киевстар объявил о запуске технологии VoWiFi. Для контроля за нагрузкой на сеть открытие доступа к технологии происходило постепенно. Сначала возможность пользоваться VoWiFi получили пользователи фиксированной связи от Киевстар, теперь технология стала доступна и пользователям других провайдеров Украины.

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Технология VoWiFi позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi даже в местах со слабым сигналом мобильной сети, обеспечивает высокое качество звучания голоса и быстрое соединение. Также VoWiFi будет полезна при отключениях электроэнергии, ведь при обеспечении резервного питания для Wi-Fi и доступности интернета голосовые звонки можно совершать через любую сеть Wi-Fi.

VoWiFi — это новая технология передачи голоса.

Как пользоваться VoWiFi

Оператор должен подключить технологию к вашему номеру. Если вы уже пользуетесь VoLTE и ваша модель находится в списке поддерживающих VoWiFi смартфонов, не нужно подключать VoWiFi отдельно.

Ваша SIM-карта должна поддерживать 4G (проверить по запросу *245*4#), а вы должны быть пользователем 4G и во время звонка находиться в зоне покрытия Wi-Fi.

В смартфоне должна быть активирована технология VoWiFi и установлены последние обновления программного обеспечения.

Ваш смартфон должен находиться в списке моделей, для которых технология доступна в сети Киевстар.

Напомним, крупнейший мобильный оператор «Киевстар» в среднем на 25% повышает плату за услуги, предоставляя абонентам больше услуг и бонусов.

Абоненты получат больше преимуществ и услуг в тарифе: дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключения дополнительных безлимитных сервисов, отметили в пресс-службе.

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