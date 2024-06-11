«Киевстар» предупреждает о закрытии популярных тарифов с 13 июня — Finance.ua

«Киевстар» предупреждает о закрытии популярных тарифов с 13 июня
С 13 июня 2024 г. начнут действовать изменения в некоторых контрактных тарифах.
Об этом предупреждает Киевстар.
Будут закрыты для подключения новых абонентов тарифы:
- LOVE UA Контракт,
- LOVE UA Свитло Контракт — будет называться LOVE UA Свитло Контракт 2023,
- LOVE UA Магнит Контракт — будет называться LOVE UA Магнит Контракт 2023,
Наполнение этих тарифов для действующих абонентов не изменится.
Новые трифы
Также с 13 июня 2024 для контрактных абонентов будут доступны для подключения новые тарифы LOVE UA Магнит Контракт и LOVE UA Свитло Контракт — специальный тариф для абонентов, планирующих перейти на Киевстар от другого мобильного оператора с сохранением номера.
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Справка Finance.ua:
- Крупнейший оператор мобильной связи Киевстар с целью сбалансирования увеличенных расходов на обслуживание абонентов и поступлений инициировал изменения для ряда тарифных планов. Абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
- В «Киевстаре» объяснили абонентам, почему обслуживание номера может остановиться. Как сообщают в «Киевстаре», заявку на приостановление обслуживания номера все абоненты могут оформить в онлайн-чате, в ближайшем магазине Киевстар или по номеру 466. Контрактным абонентам рекомендуется воспользоваться приложением «Мой Киевстар».
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