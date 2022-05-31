Киевщина получила комплект Starlink — Finance.ua

Киевщина получила комплект Starlink

Сегодня 19:11 — Казна и Политика

Фото: Управление туризма Киевской ОГА

Для поддержки работы критической инфраструктуры, сохранения связи между городами и экстренными службами, Киевщина получила комплект оборудования Starlink.

Об этом сообщает управление туризма Киевской областной госадминистрации в своем Фейсбуке

«Киевщина в рамках проекта Operation Sunflower от Международного благотворительного фонда „Океан надежды“ получила комплект оборудования Starlink компании SpaceX, который будет использоваться для поддержки работы критической инфраструктуры области, сохранения связи между нашими городами и экстренными службами, спасая жизнь людей», — говорится в сообщении.

Starlink — это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета — до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

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