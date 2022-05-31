Киевщина получила комплект Starlink — Finance.ua

Для поддержки работы критической инфраструктуры, сохранения связи между городами и экстренными службами, Киевщина получила комплект оборудования Starlink.
Об этом сообщает управление туризма Киевской областной госадминистрации в своем Фейсбуке.
«Киевщина в рамках проекта Operation Sunflower от Международного благотворительного фонда „Океан надежды“ получила комплект оборудования Starlink компании SpaceX, который будет использоваться для поддержки работы критической инфраструктуры области, сохранения связи между нашими городами и экстренными службами, спасая жизнь людей», — говорится в сообщении.
Starlink — это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета — до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.