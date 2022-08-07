Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть — Finance.ua

Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть Сегодня 15:02 — Личные финансы

Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть

В Киеве по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля этого года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн.

Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго» в комментарии УНН.

«Средний процент расчетов за предоставленные предприятием услуги отопления и горячего водоснабжения за 6 месяцев 2022 составляет 75%. По сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП „Киевтеплоэнерго“ выросла на 32%. По состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

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В Киевтеплоэнерго отметили, что рост задолженности населения за потребленное тепло после отопительного сезона и сокращение после межотопительного сезона наблюдается ежегодно.

Это объясняется тем, что часть клиентов, которые накапливают долги во время отопительного сезона, платят их частями в течение календарного года, в том числе и в межотопительный период. Сейчас также наблюдается тенденция повышения уровня оплаты долгов за счет клиентов, накопивших долги во время вынужденной эмиграции и вернувшихся домой", — отметили в учреждении.

Жителям столицы, которые находятся в других городах или странах, КП «Киевтеплоэнерго» рекомендует оплачивать услуги с помощью онлайн сервисов.

Сообщается, что КП «Киевтеплоэнерго» предоставляет клиентам, накопившим долги за отопление и горячую воду, возможность реструктуризации долга : утвердить график и вносить оплаты равными частями, уменьшив нагрузку на семейный бюджет.

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УНН По материалам:

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