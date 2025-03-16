Каждый пятый работник в ІТ выбирает гиг-контракт для трудоустройства — Finance.ua

Каждый пятый работник в ІТ выбирает гиг-контракт для трудоустройства
Согласно опросу ІТ-работников в 2022—2024 годах популярность гиг-контрактов росла.
Об этом говорится в исследовании AIN «10 лет в ІТ».
В 2024 году количество гиг-контрактов выросло до 12,5% среди всех типов легального трудоустройства.
Темпы роста ФЛП и занятых работников у субъектов хозяйствования становятся ниже.
В то же время снижается доля трудоустроенных нелегально на минимальную заработную плату с остальным «в конверте».
Преимущества гиг-контрактов
Заключить гиг-контракт могут работники с зарегистрированными в «Дія.City» компаниями.
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Преимуществами считается упрощение бюрократических процессов, социальная защита работника даже при временном трудоустройстве и упрощение учета работников для работодателя.
Напомним, самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорт и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/биздеву, PR-менеджеров и техрайтеров.
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