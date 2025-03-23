Канада устраняет барьеры для внутренней торговли — Finance.ua

Канада устраняет барьеры для внутренней торговли Сегодня 13:34 — Мир

Канада устраняет барьеры для внутренней торговли

Чтобы компенсировать ущерб от таможенной войны с США, руководители всех провинций и территорий Канады договорились немедленно устранить барьеры, препятствующие внутренней торговле.

Об этом заявили в офисе главы правительства Марка Карни по итогам его встречи с премьерами провинций и территорий.

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«Премьер-министр и руководители провинций согласились, что, работая вместе над разблокировкой экономических проектов и устранением барьеров, Канада может с лихвой компенсировать последствия пошлин США, создав высокооплачиваемые рабочие места, максимизировав наш экономический потенциал и укрепившись как дома, так и за рубежом», — говорится.

Во время встречи была отмечена критическая важность развития внутренней торговли.

«С целью развития более сильной и справедливой экономики мы обязуемся до 1 июля 2025 года принять законодательство, которое устранит все федеральные барьеры для межпровинциальной торговли и мобильности рабочей силы, а также отменим все федеральные исключения согласно Канадскому соглашению о свободной торговле», — заверили в Карни.

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В офисе премьера ожидают, что, унифицировав правила и повысив мобильность рабочей силы, Канада может создать действительно открытый рынок, который уменьшит расходы как для бизнеса, так и для потребителей.

«Это поможет укрепить цепи поставок, повысить производительность и открыть новые возможности для канадских компаний», — подытожили в ведомстве.

Учитывая федеративное устройство Канады, ее административные единицы часто имеют разные стандарты, препятствующие торговле внутри страны. Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, побудила к быстрой отмене таких барьеров, хотя дискуссии об этом шли многие годы.

Укрінформ По материалам:

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