Канада устраняет барьеры для внутренней торговли — Finance.ua

Канада устраняет барьеры для внутренней торговли
Чтобы компенсировать ущерб от таможенной войны с США, руководители всех провинций и территорий Канады договорились немедленно устранить барьеры, препятствующие внутренней торговле.
Об этом заявили в офисе главы правительства Марка Карни по итогам его встречи с премьерами провинций и территорий.
«Премьер-министр и руководители провинций согласились, что, работая вместе над разблокировкой экономических проектов и устранением барьеров, Канада может с лихвой компенсировать последствия пошлин США, создав высокооплачиваемые рабочие места, максимизировав наш экономический потенциал и укрепившись как дома, так и за рубежом», — говорится.
Во время встречи была отмечена критическая важность развития внутренней торговли.
«С целью развития более сильной и справедливой экономики мы обязуемся до 1 июля 2025 года принять законодательство, которое устранит все федеральные барьеры для межпровинциальной торговли и мобильности рабочей силы, а также отменим все федеральные исключения согласно Канадскому соглашению о свободной торговле», — заверили в Карни.
В офисе премьера ожидают, что, унифицировав правила и повысив мобильность рабочей силы, Канада может создать действительно открытый рынок, который уменьшит расходы как для бизнеса, так и для потребителей.
«Это поможет укрепить цепи поставок, повысить производительность и открыть новые возможности для канадских компаний», — подытожили в ведомстве.
Учитывая федеративное устройство Канады, ее административные единицы часто имеют разные стандарты, препятствующие торговле внутри страны. Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, побудила к быстрой отмене таких барьеров, хотя дискуссии об этом шли многие годы.
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