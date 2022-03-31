Какую зарплату получают резервисты во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Какую зарплату получают резервисты во время войны

Сегодня 19:01Личные финансы
282
Какую зарплату получают резервисты во время войны
В Украине действуют особые льготы и условия военнослужащих. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу.
После призыва рабочее место сохраняется
Как отмечают в пресс-службе ВСУ, призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок несения службы — 1 год.
В этот период за призванными резервистами, согласно Закону Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивают среднемесячную заработную плату.
Какие еще есть льготы для резервистов
Поскольку резервисты после призыва на военную службу получают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них.
Эти льготы и гарантии включают:
  • минимальное денежное обеспечение военнослужащих более чем в 10 тыс. грн;
  • сохранение пенсии сроком до завершения особого периода;
  • более высокий размер пенсионного обеспечения (чем в гражданском секторе) и возможность его получения по выслуге лет (независимо от возраста);
  • бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных сил Украины (для членов семей военнослужащих 50% стоимости);
  • ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размерах денежного обеспечения (выплата денежного обеспечения сохраняется во время отпуска).
Читайте также
Список других льгот для военнослужащих можно просмотреть по ссылке.
Дополнительные выплаты военным
Однако речь идет не обо всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мер.
Проще говоря, 100 тыс. грн получат воюющие на передовой с российскими захватчиками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.