Какую зарплату получают резервисты во время войны — Finance.ua

Какую зарплату получают резервисты во время войны

Сегодня 19:01 — Личные финансы

В Украине действуют особые льготы и условия военнослужащих. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу.

После призыва рабочее место сохраняется

Как отмечают в пресс-службе ВСУ, призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок несения службы — 1 год.

В этот период за призванными резервистами, согласно Закону Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивают среднемесячную заработную плату.

Какие еще есть льготы для резервистов

Поскольку резервисты после призыва на военную службу получают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них.

Эти льготы и гарантии включают:

минимальное денежное обеспечение военнослужащих более чем в 10 тыс. грн;

сохранение пенсии сроком до завершения особого периода;

более высокий размер пенсионного обеспечения (чем в гражданском секторе) и возможность его получения по выслуге лет (независимо от возраста);

бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных сил Украины (для членов семей военнослужащих 50% стоимости);

ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размерах денежного обеспечения (выплата денежного обеспечения сохраняется во время отпуска).

Читайте также Украинские резервисты будут получать денежную компенсацию: правительство назвало условия

Список других льгот для военнослужащих можно просмотреть по ссылке

Дополнительные выплаты военным

Однако речь идет не обо всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мер.

Проще говоря, 100 тыс. грн получат воюющие на передовой с российскими захватчиками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.