0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Украинские резервисты будут получать денежную компенсацию: правительство назвало условия

Украинские резервисты будут получать денежную компенсацию: правительство назвало условия

Во время заседания правительство согласовало внесение изменений в Порядок и условия выплаты некоторым категориям военнослужащих единовременного денежного пособия в случае увольнения с военной службы.

Как передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания, отныне деньги будут получать резервисты.

Согласно пояснительной записке, военнослужащие, которых призвали на военную службу во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, и увольняются со службы – получат единовременную денежную компенсацию в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

23 апреля 2021 года в Украине вступил в силу закон по призыву на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.