Какой курс доллара будет в следующем году — прогноз правительства — Finance.ua
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Какой курс доллара будет в следующем году — прогноз правительства

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Какой курс доллара будет в следующем году — прогноз правительства
Какой курс доллара будет в следующем году — прогноз правительства
Кабинет Министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 грн, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 гривен за доллар.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции в Киеве.
«По состоянию на сегодняшний день средний курс доллара по году составляет 32,3 грн, до конца года мы его ожидаем на уровне 37 грн. Конечно, с условиями эмиссии и инфляции, которая есть в Европе и всем мире, мы ожидаем, что средневзвешенный курс в следующем году будет в диапазоне 42 грн. Он будет колебаться. Каким он будет к концу следующего года, предусмотреть невозможно, но для расчетов выбирался линейный рост этого курса, и это будет около 49 грн», — отметил Шмыгаль.
Он подтвердил, что формально в документах указан курс на конец 2023 года 50 грн/$1.
«Но еще раз скажу, что это расчетный курс доллара, который мы вычисляли при тех условиях, в которых сейчас живем», — пояснил Шмыгаль.
Глава правительства также отметил, что Минфин с НБУ согласовали ежемесячный потолок прямого финансирования Нацбанком дефицита бюджета через военные облигации в 30 млрд грн и в ближайшие полгода он будет соблюдаться.

Что происходит с обменниками в Украине 🧐

Напомним, 13 сентября Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всех расходов, согласно утвержденному проекту госбюджета, будет направлено для сектора безопасности и обороны. Собственные доходы бюджета составят 1,28 трлн грн, расходы — 2,57 трлн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно, или 20% ВВП. Кроме того, минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен.

Справка Finance.ua:

  • советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко ранее сообщал, что в сверхсложных условиях, в которых оказалась экономика Украины, стоимость национальной валюты находится на достаточно приличном уровне. На колебания курса гривна/доллар влияют разные факторы и именно от них будет зависеть, какой курс заложит Минфин на 2023 год;
  • в Нацбанке также заявляли, что разовая коррекция официального курса гривны в июле и дополнительные меры Нацбанка для снижения девальвационного давления способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке и вместе с ростом международной финпомощи позволили увеличить международные резервы.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Укрінформ
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