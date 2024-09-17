Какой будет ситуация со светом зимой: 2 возможных сценария — Finance.ua

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Какой будет ситуация со светом зимой: 2 возможных сценария

Энергетика
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Какой будет ситуация со светом зимой: 2 возможных сценария
Какой будет ситуация со светом зимой: 2 возможных сценария
Основной вопрос по ситуации с отключением света зимой состоит в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии. Многое будет зависеть от погоды.
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Об этом рассказал в интервью «24 каналу» председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк.
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По его словам, если зима покажется теплой, а на термометрах будет держаться температура от 0 до 5 градусов тепла, то пройти эти месяцы по оптимистическому сценарию удастся либо вообще без отключений, либо с незначительными. Продолжиться они могут от 2 до 4 часов в сутки, а ограничения будут применяться только в будние дни.
«Если же температура на улице будет минус 5 — 10 и продлятся морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными — от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дни морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии» , — подчеркнул Нагорняк.
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Отмечается, что в 2024 году Украина потеряла 9 гигаваттов генерации. Собеседник телеканала заявил, что 3,5 — 4 гигаватта восстановят до зимы, также дополнительно будет идти импорт.
Однако в пиковые часы в случае серьезных морозов Украине не хватит генерации для покрытия 100% потребности населения, промышленности и военной промышленности. И это при условии, что не будет критических ударов рф по украинской генерации или подстанциям «Укрэнерго», ГЭС и ТЭС.
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В том случае, если российские оккупационные войска будут прицельно бить большим количеством крылатых или баллистических иранских ракет по подстанциям «Укрэнерго», генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать. Такая ситуация складывалась в течение двух недель в августе — сентябре, когда генерации было достаточно, но на подстанциях проводили ремонтные работы, добавил Нагорняк.
По материалам:
УНІАН
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