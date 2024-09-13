ДТЭК построит батареи для хранения энергии — Finance.ua

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ДТЭК построит батареи для хранения энергии

Энергетика
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ДТЭК построит батареи для хранения энергии
ДТЭК построит батареи для хранения энергии
ДТЭК инвестирует 140 млн евро в развитие систем хранения энергии для укрепления энергетической безопасности Украины. Компания планирует построить установки общей мощностью 200 МВт, направленные на создание надежной и зеленой энергетической системы.
Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.
Ввод в эксплуатацию батарей запланирован на сентябрь 2025 года, после чего они начнут предоставлять вспомогательные услуги для «Укрэнерго».
Проект предусматривает строительство нескольких объектов по всей территории Украины. 22 августа ДТЭК вместе с другими участниками энергетического рынка выиграл аукцион «Укрэнерго», что открывает новые возможности для развития рынка хранения энергии и строительства балансирующих мощностей.
Системы хранения энергии являются стратегическим направлением для ДТЭК.
По материалам:
Finance.ua
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