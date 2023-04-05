Какое медицинское страхование признано самым лучшим: результаты FinAwards-2023 — Finance.ua

Какое медицинское страхование признано самым лучшим: результаты FinAwards-2023 Сегодня 14:30 — Страхование

Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе FinAwards определили лучший продукт страховой компании в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС).

Кто победил?

Лидером в этой номинации стала СК «Universalna». Вот несколько важных цифр, которые помогли компании одержать победу:

поддержка 24/7;

уровень страховых выплат 2022: 40,8%;

минимальная стоимость пакета: от 575 грн;

количество медучреждений: 2556.

Директор по добровольному медицинскому страхованию «Universalna» Сергей Сабарин с наградой и руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач

«2022 год показал, что сервис — прежде всего. Мы непрерывно работали, ни на миг не останавливаясь. А что касается медицинского страхования — мы работали 24/7 с первого дня полномасштабной войны. Этот год был для нас годом улучшения сервиса, и мы вывели его в медицинском страховании на совершенно новый уровень, который высоко оценили клиенты. Кстати, многие клиенты перешли от погони за низкой ценой к погоне за высоким качеством, надежностью и стабильностью», — говорит исполнительный директор по добровольному медицинскому страхованию «Universalna» Сергей Сабарин.

Как отмечает Сабарин, многие предприятия закрылись или прекратили производство и начали экономить из-за нехватки средств — это отразилось на портрете клиента СК.

«При этом есть большая доля клиентов, которые улучшили свои условия страхования. В основном это ІТ-компании, которым война не причинила какого-то огромного ущерба, а наоборот — дала толчок к дальнейшему развитию. Собственно, из-за медицинского страхования многие работодатели проявили свою заботу о работниках и дополнительную социальную помощь», — рассказал исполнительный директор ДМС СК «Universalna».

На второй позиции разместилась страховая компания «ИНГО»:

поддержка 24/7;

уровень страховых выплат 2022: 65%;

минимальная стоимость пакета: от 540 грн;

количество медучреждений: 2579.

Замкнула тройку лидеров ЧАО «Европейский страховой альянс»:

поддержка 24/7;

уровень страховых выплат 2022: 53,9%;

минимальная стоимость пакета: от 3500 грн;

количество медучреждений: 8500.

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