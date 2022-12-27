Каким будет курс доллара в последнюю неделю 2022 года — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в последнюю неделю 2022 года

Валюта
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На фоне незначительного преобладания спроса над предложением, участники рынка активизировали попытки поднять курс и активно включились в игру на повышение. Директор департамента казначейских операций Юнекс Анна Золотько рассказала, что это принесло свои результаты.
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«В течение недели стоимость американской валюты понемногу росла и к воскресенью достигла потолка прогнозного коридора 40,50 гривны за доллар. Это колебание никак нельзя считать существенным, ведь в процентном измерении речь идет о подорожании в пределах 1%. С другой стороны, есть все предпосылки считать, что тренд на ослабление гривны будет сохраняться и в течение этой недели», — сказала она.
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От чего будет зависеть курс этой недели

Банкирша объясняет, что тренд на послабление будет сохраняться на этой неделе главным образом из-за сконцентрированных выплат зарплат украинцам в последние дни года. Часть этих средств непременно попадет на валютный рынок посредством спроса на иностранную валюту и будет провоцировать дальнейший рост наличного курса.
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Вместе с тем даже несмотря на войну в зимние праздники непременно будут расти потребительские настроения украинцев, прогнозирует Золотько. Это будет отвлекать часть свободной ликвидности от валютного рынка. Поэтому слишком резкого роста курса ждать все же не стоит.

Чего ждать от курса в январе

Банкир Герман Марченко рассказал, что до конца года и первой недели января можно рассчитывать на то, что курс останется стабильным. Валютные тренды в этот период особо не изменятся.
«Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за 1 доллар (колебание в диапазоне 1% в сложных экономических и военных условиях вполне допустимо). Следовательно, курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а скорее будет оставаться в пределах 40 — 41 гривны», — сказал он.
По материалам:
Телеканал 24
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