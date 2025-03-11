Каких работников запрещено увольнять — Finance.ua

Каких работников запрещено увольнять Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Каких работников запрещено увольнять

Согласно статье 40 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до окончания срока его действия могут быть расторгнуты работодателем в случае сокращения численности или штата работников.

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При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе. Об этом пишет Кадровик

Кого запрещено увольнять

Статьей 184 КЗоТ устанавливается запрет на увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей.

А именно, увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет — часть шестая статьи 179 КЗоТ), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

Прямой запрет на увольнение перечисленных работников в течение установленных сроков означает, что они вообще не могут быть кандидатами на увольнение.

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Они имеют субъективное право остаться на работе (кроме случаев ликвидации предприятия), и вопрос об их увольнении, если предприятие не ликвидируется, не может подниматься вообще.

Работники, которым отдается предпочтение при сокращении

Статьей 42 КЗоТ определяется преимущественное право на оставление на работе при увольнении работников в связи с изменениями в организации производства и труда.

При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда (часть первая ст. 42 КЗоТ).

При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:

семейным — при наличии двух и более иждивенцев;

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работникам с продолжительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;

работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991», из числа тех, которые были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;

авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;

работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;

лицам из числа депортированных из Украины, в течение пяти лет с момента возвращения на постоянное место жительства в Украину;

работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава и лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу, — в течение двух лет со дня увольнения их со службы.

работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат;

работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.

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