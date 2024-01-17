Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве — Finance.ua

Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве Сегодня 08:06 — Личные финансы

Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве

В Киевском центре занятости в начале 2024 года насчитывается около 2 тыс. вакансий, наиболее востребованы вакансии в сфере бытового обслуживания, торговли, логистики, здравоохранения и образования.

«Среди лидеров по количеству вакансий — сферы, в которых работники нужны, несмотря на военные действия: бытовое обслуживание, торговля, логистика, образование и здравоохранение. Очевидно, после нашей победы некоторые профессиональные направления будут более востребованными (в частности строительство и производство строительных материалов, оборона и охрана правопорядка, логистика, информационные технологии, медицина, образование и т. д. )», — сообщила пресс-служба КГЦЗ.

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Наиболее востребованными вакансиями в Киеве являются слесари разных направлений — 108 вакансий, продавцы — 74, врачи разных направлений — 71, водители — 67, инженеры разных направлений — 62, бухгалтеры — 54, учителя — 45, повара — 40, менеджеры разных направлений — 30, а также специалисты по публичным закупкам — 14.

Какие зарплаты предлагают

Максимальный размер заработной платы в предложенных работодателями вакансиях составляет:

слесарь — 30 тыс. грн,

продавец — 25 тыс. грн,

врач — 30 тыс. грн,

водитель — 40 тыс. грн,

инженер — 110 тыс. грн,

бухгалтер — 30 тыс. грн,

учитель — 20 тыс. грн,

повар — 44 тыс. грн,

менеджер — 67 тыс. грн,

специалист по публичным закупкам — 22 тыс. грн.

Вместе с тем, работодатели готовы платить работникам высокие зарплаты, однако выдвигают серьезные требования к их уровню квалификации и опыту работы.

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«Именно из-за несоответствия уровня подготовки претендентов квалификационным требованиям работодателей бывает достаточно сложно подобрать работников нужного уровня, чтобы заполнить определенную вакансию», — отмечается в сообщении.

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