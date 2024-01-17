Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве — Finance.ua

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Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве

Личные финансы
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Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве
Каких работников больше всего ищут на работу в Киеве
В Киевском центре занятости в начале 2024 года насчитывается около 2 тыс. вакансий, наиболее востребованы вакансии в сфере бытового обслуживания, торговли, логистики, здравоохранения и образования.
«Среди лидеров по количеству вакансий — сферы, в которых работники нужны, несмотря на военные действия: бытовое обслуживание, торговля, логистика, образование и здравоохранение. Очевидно, после нашей победы некоторые профессиональные направления будут более востребованными (в частности строительство и производство строительных материалов, оборона и охрана правопорядка, логистика, информационные технологии, медицина, образование и т. д.)», — сообщила пресс-служба КГЦЗ.
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Наиболее востребованными вакансиями в Киеве являются слесари разных направлений — 108 вакансий, продавцы — 74, врачи разных направлений — 71, водители — 67, инженеры разных направлений — 62, бухгалтеры — 54, учителя — 45, повара — 40, менеджеры разных направлений — 30, а также специалисты по публичным закупкам — 14.

Какие зарплаты предлагают

Максимальный размер заработной платы в предложенных работодателями вакансиях составляет:
  • слесарь — 30 тыс. грн,
  • продавец — 25 тыс. грн,
  • врач — 30 тыс. грн,
  • водитель — 40 тыс. грн,
  • инженер — 110 тыс. грн,
  • бухгалтер — 30 тыс. грн,
  • учитель — 20 тыс. грн,
  • повар — 44 тыс. грн,
  • менеджер — 67 тыс. грн,
  • специалист по публичным закупкам — 22 тыс. грн.
Вместе с тем, работодатели готовы платить работникам высокие зарплаты, однако выдвигают серьезные требования к их уровню квалификации и опыту работы.
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«Именно из-за несоответствия уровня подготовки претендентов квалификационным требованиям работодателей бывает достаточно сложно подобрать работников нужного уровня, чтобы заполнить определенную вакансию», — отмечается в сообщении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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