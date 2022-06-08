Какие зарплаты у IT-менеджеров в США и что нужно уметь, чтобы устроиться — Finance.ua

Какие зарплаты у IT-менеджеров в США и что нужно уметь, чтобы устроиться
IT-менеджеры обычно закрывают потребности компании в технологических стеках, понимают, что еще нужно для быстрого роста бизнеса. К тому же, в их обязанности входит координация команды, а это значит, что им не обойтись без софт-скилов типа коммуникации и эмпатии.
Ресурс Dice делится исследованиями с ссылкой на аналитиков американского рынка труда Emsi Burning Glass.
Начальная зарплата менеджера в IT
По данным Emsi Burning Glass, которая анализирует миллионы объявлений о вакансиях из всех Штатов, средняя зарплата ІТ-менеджера с опытом работы от нуля до двух лет составляет чуть более $7 тыс. в месяц ($87 тыс. долларов в год).
Естественно, зарплата растет с опытом. К тому времени, когда менеджер проработает девять лет, его средняя зарплата вырастет до $9600 в месяц ($116 тыс. в год). В статье отмечается, что профильное образование и специальные навыки могут еще больше повысить вознаграждение.
Средняя зарплата ІТ-менеджера
Аналитики оценивают среднюю зарплату ІТ-менеджера в $8747 в месяц ($104 967 в год). Согласно последнему отчету Dice о зарплате технических специалистов, менеджеры информационных систем управления (MIS), контролирующие работу компаний с аппаратным и программным обеспечением, зарабатывают в среднем почти $10 тыс. в месяц ($119 186 в год).
Эксперты выяснили, что менеджеры всех типов могут получать высокую зарплату, если они сталкиваются с техническими стандартами в работе (например, зарплата PM упала до $9 876 в месяц).
Как договориться о зарплате
Чтобы обеспечить себе максимально высокую зарплату (и карьерный рост), ІТ-менеджеры должны показать, что их навыки помогут достичь целей компании.
По данным Emsi Burning Glass, компании часто хотят видеть перед собой профессионалов с такими навыками:
проджект-менеджмент;
умение составлять бюджет проекта;
Scrum (методология Scrum-разработки предполагает создание продукта с новыми возможностями для бизнеса, имеющих максимальный приоритет);
навыки планирования и разработки проектов;
опыт в разработке программного обеспечения.
Эти навыки жизненно важны для работы менеджера. Обязательно продемонстрируйте работодателю, как вы использовали их для ведения проектов и достижения целей бизнеса, поскольку это и есть ключ к повышению вашей зарплаты.
Каждый раз, когда вы говорите о повышении, приведите цифры, которые покажут ваше влияние на компанию (экономия бюджета, создание новых направлений бизнеса, повышение привлеченности клиентов). Подчеркните, что будете продолжать добиваться отличных результатов в будущем.
IT-менеджеры остаются востребованными в США
По данным Emsi Burning Glass, компании разместили 255 595 открытых вакансий ІТ-менеджеров; среднее время закрытия этих вакансий составляло 41 день, что говорит о высоком уровне спроса.