Какие зарплаты у IT-менеджеров в США и что нужно уметь, чтобы устроиться — Finance.ua

Какие зарплаты у IT-менеджеров в США и что нужно уметь, чтобы устроиться

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Какие зарплаты у IT-менеджеров в США и что нужно уметь, чтобы устроиться

IT-менеджеры обычно закрывают потребности компании в технологических стеках, понимают, что еще нужно для быстрого роста бизнеса. К тому же, в их обязанности входит координация команды, а это значит, что им не обойтись без софт-скилов типа коммуникации и эмпатии.

Ресурс Dice делится исследованиями с ссылкой на аналитиков американского рынка труда Emsi Burning Glass.

Начальная зарплата менеджера в IT

По данным Emsi Burning Glass, которая анализирует миллионы объявлений о вакансиях из всех Штатов, средняя зарплата ІТ-менеджера с опытом работы от нуля до двух лет составляет чуть более $7 тыс. в месяц ($87 тыс. долларов в год).

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Естественно, зарплата растет с опытом. К тому времени, когда менеджер проработает девять лет, его средняя зарплата вырастет до $9600 в месяц ($116 тыс. в год). В статье отмечается, что профильное образование и специальные навыки могут еще больше повысить вознаграждение.

Средняя зарплата ІТ-менеджера

Аналитики оценивают среднюю зарплату ІТ-менеджера в $8747 в месяц ($104 967 в год). Согласно последнему отчету Dice о зарплате технических специалистов , менеджеры информационных систем управления (MIS), контролирующие работу компаний с аппаратным и программным обеспечением, зарабатывают в среднем почти $10 тыс. в месяц ($119 186 в год).

Эксперты выяснили, что менеджеры всех типов могут получать высокую зарплату, если они сталкиваются с техническими стандартами в работе (например, зарплата PM упала до $9 876 в месяц).

Как договориться о зарплате

Чтобы обеспечить себе максимально высокую зарплату (и карьерный рост), ІТ-менеджеры должны показать, что их навыки помогут достичь целей компании.

По данным Emsi Burning Glass, компании часто хотят видеть перед собой профессионалов с такими навыками:

проджект-менеджмент;

умение составлять бюджет проекта;

Scrum (методология Scrum-разработки предполагает создание продукта с новыми возможностями для бизнеса, имеющих максимальный приоритет);

навыки планирования и разработки проектов;

опыт в разработке программного обеспечения.

Эти навыки жизненно важны для работы менеджера. Обязательно продемонстрируйте работодателю, как вы использовали их для ведения проектов и достижения целей бизнеса, поскольку это и есть ключ к повышению вашей зарплаты.

Каждый раз, когда вы говорите о повышении, приведите цифры, которые покажут ваше влияние на компанию (экономия бюджета, создание новых направлений бизнеса, повышение привлеченности клиентов). Подчеркните, что будете продолжать добиваться отличных результатов в будущем.

IT-менеджеры остаются востребованными в США

По данным Emsi Burning Glass, компании разместили 255 595 открытых вакансий ІТ-менеджеров; среднее время закрытия этих вакансий составляло 41 день, что говорит о высоком уровне спроса.

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