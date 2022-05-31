Сколько зарабатывает продавец и какой доход у пилота: уровень варшавских зарплат в разных сферах — Finance.ua

Сколько зарабатывает продавец и какой доход у пилота: уровень варшавских зарплат в разных сферах

Сегодня 09:15 — Личные финансы

Сколько зарабатывает продавец и какой доход у пилота: уровень варшавских зарплат в разных сферах

В Варшаве средняя зарплата несколько выше, чем в других городах и регионах Польши, и составляет около 6 тысяч злотых на руки.

Об этом сообщает Warszawa.Wyborcza

Достаточно высокую зарплату получают работники в сфере информации и коммуникации. Средний доход составляет более 10 тысяч злотых брутто в месяц. Несколько меньше заработная плата у специалистов научно-технического сектора — 8,2 тысячи злотых брутто.

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Фельдшер, проработавший в своей должности около 20 лет, имеет доход в 10 тысяч злотых брутто. Пилоты пассажирских самолетов компании LOT в начале своей карьеры зарабатывают 12 тысяч злотых, после нескольких лет работы эта цифра возрастает до 20 тысяч, а в конце карьеры — 30–40 тысяч злотых.

Программист Java с семилетним опытом может рассчитывать в Варшаве на доход в 15–25 тысяч злотых брутто.

Что касается официантов, то минимальная ставка на рынке — 18–19 злотых в руки в час, иногда работодатель может обещать 21–23 злотых в час. Если же пересчитать на количество рабочих смен, то получится примерно 4,6 тысячи злотых в месяц, не считая чаевых.

Уровень варшавских зарплат в разных сферах:

уборщик — 2,6 тысячи злотых (19 700 гривен);

крупье в казино — 3 тысячи злотых (около 23 тысяч гривен);

продавец в мясном — 3,2 тысячи злотых (около 24 500 гривен);

продавец в овощном — 4,2 тысячи злотых (32 тысячи гривен);

работник на АЗС — 3,4 тысячи злотых (почти 26 тысяч гривен);

студент, который ухаживает за двухлетним ребенком — 3,6 тысячи злотых (более 27 тысяч гривен);

автомеханик — 4 тысячи злотых (около 30 500 гривен);

главный специалист в министерстве — 4,4 тысячи злотых (33 400 гривен);

сотрудник турагентства — 4,5 тысячи злотых (более 34 тысяч гривен);

рекрутер в кадровом агентстве с годовым стажем — 6,5 тысяч злотых (почти 50 тысяч гривен);

кассир в авиакассах — 8 тысяч злотых (более 60 500 гривен).

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