Какие украинские банки выбирают фрилансеры во время войны — Finance.ua

Какие украинские банки выбирают фрилансеры во время войны

Сегодня 16:41 — Личные финансы

Украинский сервис фриланса Freelancehunt провел исследование и определил, какие банки пользовались наибольшим спросом у исполнителей в 2021 году, а также проанализировал, как эти показатели изменились во время войны.

Пятерка лидеров банков, которыми пользуются фрилансеры в Украине, не изменилась. Ведущее место занимает ПриватБанк, однако за 2021 год его предпочли на 11,5% пользователей меньше. Если в 2020 году услугами банка пользовались 72,2% исполнителей на фрилансе, то в 2021 — 60,61%. За время войны этот показатель снизился до 54,2%.

Явный лидер по темпам роста — monobank. В 2021 году им пользовались 31,39% исполнителей, а в 2018 году — только 6,4% фрилансеров. С этого времени цифра значительно возросла. Только во время войны мы видим рост популярности до 38,6%.

Завершают пятерку лидеров Ощадбанк, Альфа-Банк и Райффайзенбанк. За последний год и во время войны их популярность не сильно изменилась.

В Freelancehunt отмечают рост количества регистраций украинских фрилансеров на сервисе, которые еще в апреле были выше довоенных показателей. Увеличение популярности monobank среди исполнителей частично объясняется притоком новых фрилансеров, ранее пользовавшихся услугами этого банка.

Среди заказчиков, как и среди фрилансеров, наиболее популярными были ПриватБанк и monobank. Но если в 2020 году предпочитали ПриватБанк 68,3% заказчиков, а в 2021 — 60,5%, то во время войны — уже 52,53%. А вот популярность monobank растет: показатель 2021 года в 24,69% только во время войны увеличился до 30,93%.

Менее популярными стали: Райффайзенбанк — его выбирают 1,02% заказчиков в военный период, Альфа-Банк — 0,8% и Укрсиббанк — 0,62%. За всеми тремя банками мы видим незначительное падение показателей, если сравнивать с 2021 годом.

Рынок фриланса в Украине продолжает расти, особенно среди представителей малого и среднего бизнеса. Freelancehunt вышел на уровень 72% по проектам от довоенных показателей и планирует лишь наращивать объемы путем привлечения заказчиков из США и Европы. С ростом популярности фриланса в Украине будут расти и требования к банкам. Очевидно, что фрилансер выберет удобство и мобильность основных банковских продуктов.

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