Какие существуют финансовые риски и на что следует обратить внимание — Finance.ua

Какие существуют финансовые риски и на что следует обратить внимание Сегодня 12:02 — Личные финансы

Какие существуют финансовые риски и на что следует обратить внимание

Принимая финансовые решения, следует учитывать возможные риски и оценивать возможные последствия.

Об этом пишет Финкульт.

Отмечается, что финансовый риск — это потенциальная опасность потери финансовых ресурсов.

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Риск утраты платежеспособности

Регулярные денежные поступления могут неожиданно прекратиться или значительно уменьшиться из-за болезни или потери работы.

В преклонном возрасте человек постепенно теряет способность зарабатывать деньги. Доходы предпринимателей могут упасть из-за снижения спроса на их продукцию.

Личная финансовая подушка безопасности помогает пережить сложный период в жизни.

Риск потери финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость может пострадать из-за потери имущества или возмещения ущерба, причиненного другим людям.

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Страхование имущества — рекомендованный метод защиты от такого риска. Можно застраховать свое имущество или заключить договор страхования гражданской ответственности для выплаты компенсации пострадавшим.

Риск долгов или кредитный риск

Если человек тратит больше денег, чем зарабатывает, постоянно берет кредиты, погашает старые кредиты за счет новых, он может попасть в долговую яму.

Кредитный риск — это размер вероятных финансовых потерь, если заемщик не выполнит свои обязательства выплатить кредит.

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Проверяя доходы заемщика, кредитные компании всегда оценивают кредитный риск и проверяют кредитную историю клиента.

Риск потери денег в банке

Это риск вкладчика потерять деньги, которые он размещает на счетах в банковском учреждении.

Важно знать, что гарантии Фонда распространяются на вклады во всех банках Украины.

Фонд возмещает средства вкладчиков, привлеченные согласно договору банковского счета и договору банковского вклада (депозита) в размере вклада, включая проценты, в пределах предельной суммы возмещения.

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В ходе военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере. А через три месяца после его отмены или прекращения, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

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