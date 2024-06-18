Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины — Finance.ua

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Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины

Казна и Политика
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Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины
Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 9559-д, который разрешает органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины. За проголосовали 303 депутата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект разрешает местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны в период действия военного положения, утверждать местные программы такой поддержки. Однако это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны уведомлять Министерство обороны.
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Также проект закона предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно. На таких заседаниях могут рассматриваться только:
  • неотложные изменения в местный бюджет;
  • безотлагательные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
  • работы в области обороны, в том числе предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;
  • вопросы отстранения от публичного пространства символики российской имперской политики;
  • процедурные вопросы
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В ходе дистанционных заседаний не могут рассматривать распоряжение земельными и природными ресурсами, а также вопросы, решения по которым принимаются тайным голосованием.
При этом законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.
По материалам:
theБабель
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