Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины — Finance.ua

Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 9559-д, который разрешает органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины. За проголосовали 303 депутата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект разрешает местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны в период действия военного положения, утверждать местные программы такой поддержки. Однако это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны уведомлять Министерство обороны.
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Также проект закона предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно. На таких заседаниях могут рассматриваться только:
- неотложные изменения в местный бюджет;
- безотлагательные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- работы в области обороны, в том числе предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;
- вопросы отстранения от публичного пространства символики российской имперской политики;
- процедурные вопросы
В ходе дистанционных заседаний не могут рассматривать распоряжение земельными и природными ресурсами, а также вопросы, решения по которым принимаются тайным голосованием.
При этом законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.
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