Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины — Finance.ua

Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Рада приняла закон, который разрешает местным советам финансировать Силы обороны Украины

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 9559-д , который разрешает органам местного самоуправления финансировать подразделения Сил обороны Украины. За проголосовали 303 депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект разрешает местным советам принимать решения о финансовой и материальной поддержке сектора безопасности и обороны в период действия военного положения, утверждать местные программы такой поддержки. Однако это не касается предоставления огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. О своих решениях советы должны уведомлять Министерство обороны.

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Также проект закона предусматривает, что заседания органов местного самоуправления могут проводиться дистанционно. На таких заседаниях могут рассматриваться только:

неотложные изменения в местный бюджет;

безотлагательные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

работы в области обороны, в том числе предоставление финансовой и материальной поддержки Силам обороны;

вопросы отстранения от публичного пространства символики российской имперской политики;

процедурные вопросы

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В ходе дистанционных заседаний не могут рассматривать распоряжение земельными и природными ресурсами, а также вопросы, решения по которым принимаются тайным голосованием.

При этом законопроект регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения.

theБабель По материалам:

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