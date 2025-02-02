Какие страны являются крупнейшими автопроизводителями в мире — Finance.ua

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Какие страны являются крупнейшими автопроизводителями в мире

Технологии&Авто
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Какие страны являются крупнейшими автопроизводителями в мире
Какие страны являются крупнейшими автопроизводителями в мире
За первые 9 месяцев 2024 года глобальное производство автотранспорта составило 66,1 миллиона единиц, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Производство легковых и коммерческих автомобилей

Из этого количества 47,5 миллиона единиц приходится на легковые автомобили, что на 1% меньше, чем в прошлом году.
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Легких коммерческих авто произведено 15,7 миллиона единиц (-2%), а больших грузовых автомобилей — 2,7 миллиона единиц (-1%).
В то же время производство автобусов выросло на 15%, достигнув 204 тысячи единиц.

Лидеры в производстве

Крупнейшим автопроизводителем остается Китай, где произведено почти 21,5 миллиона единиц автотранспорта (+2%).
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На втором месте США с результатом 8,1 миллионов единиц (+0,3%), а Япония заняла третье место с показателем 6 миллионов единиц (-9%).
В пятерку лидеров вошли также Индия (4,6 миллиона единиц, +3%) и Мексика (3,2 миллиона единиц, +6%).
Напомним, общая сумма расходов на новые легковые автомобили в Украине в 2024 году составила более 125 миллиардов гривен. Это на 18% больше, чем в 2023 году.
По материалам:
Finance.ua
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