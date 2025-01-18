10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание — Finance.ua

10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание
Новый автомобиль — это только начало расходов. Некоторые марки требуют особо больших затрат на обслуживание и ремонт, утверждают эксперты Consumer Reports по итогам анализа эффективности ремонта и ТО сотен тысяч машин по 100-балльной системе.
Список худших марок по версии Consumer Reports:
- Ford получил оценку надежности 44. Бренд сосредоточился на внедорожниках и пикапах, но их надежность оказалась намного ниже средней.
- Genesis — люксовая марка Hyundai — оценена в 40 баллов из-за сложного управления и недостаточной надежности.
- Volvo удостоился всего 38 баллов из-за устаревания бензиновых моделей, надежность которых оставляет желать лучшего.
- Chevrolet с отметкой 37 предлагает представительский выбор машин, качество и надежность которых признаны низкими.
- Tesla, хоть и поражает запасом хода и зарядными станциями, получила 36 баллов из-за нестабильного качества сборки и дорогостоящего обслуживания.
- Volkswagen набрал 34 балла. Когда-то их управление считалось лучшим, но теперь вызывает проблемы.
- Jeep, несмотря на популярность, получил 33 балла. Слабая экономия топлива и проблемы с надежностью отразились на оценке.
- GMC тоже с 33 баллами. Это немного усовершенствованные версии Chevrolet, но с теми же проблемами.
- Cadillac набрал всего 27 баллов. Электрокары этого люксового бренда не спасают от низких оценок надежности.
- Rivian оказался на самом дне рейтинга с 14-ю баллами.
Машины вышеперечисленных брендов могут стать серьезной нагрузкой для бюджета владельцев, резюмируют авторы исследования.
Поделиться новостью