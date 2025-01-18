10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание — Finance.ua

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10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание

Технологии&Авто
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10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание
10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание
Новый автомобиль — это только начало расходов. Некоторые марки требуют особо больших затрат на обслуживание и ремонт, утверждают эксперты Consumer Reports по итогам анализа эффективности ремонта и ТО сотен тысяч машин по 100-балльной системе.
Список худших марок по версии Consumer Reports:
  1. Ford получил оценку надежности 44. Бренд сосредоточился на внедорожниках и пикапах, но их надежность оказалась намного ниже средней.
  2. Genesis — люксовая марка Hyundai — оценена в 40 баллов из-за сложного управления и недостаточной надежности.
  3. Volvo удостоился всего 38 баллов из-за устаревания бензиновых моделей, надежность которых оставляет желать лучшего.
  4. Chevrolet с отметкой 37 предлагает представительский выбор машин, качество и надежность которых признаны низкими.
  5. Tesla, хоть и поражает запасом хода и зарядными станциями, получила 36 баллов из-за нестабильного качества сборки и дорогостоящего обслуживания.
  6. Volkswagen набрал 34 балла. Когда-то их управление считалось лучшим, но теперь вызывает проблемы.
  7. Jeep, несмотря на популярность, получил 33 балла. Слабая экономия топлива и проблемы с надежностью отразились на оценке.
  8. GMC тоже с 33 баллами. Это немного усовершенствованные версии Chevrolet, но с теми же проблемами.
  9. Cadillac набрал всего 27 баллов. Электрокары этого люксового бренда не спасают от низких оценок надежности.
  10. Rivian оказался на самом дне рейтинга с 14-ю баллами.
Машины вышеперечисленных брендов могут стать серьезной нагрузкой для бюджета владельцев, резюмируют авторы исследования.
По материалам:
wheel-news.com
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