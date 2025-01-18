10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание — Finance.ua

10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание 18.01.2025, 00:48 — Технологии&Авто

10 автопроизводителей, автомобили которых требуют больших затрат на обслуживание

Новый автомобиль — это только начало расходов. Некоторые марки требуют особо больших затрат на обслуживание и ремонт, утверждают эксперты Consumer Reports по итогам анализа эффективности ремонта и ТО сотен тысяч машин по 100-балльной системе.

Список худших марок по версии Consumer Reports:

Ford получил оценку надежности 44. Бренд сосредоточился на внедорожниках и пикапах, но их надежность оказалась намного ниже средней. Genesis — люксовая марка Hyundai — оценена в 40 баллов из-за сложного управления и недостаточной надежности. Volvo удостоился всего 38 баллов из-за устаревания бензиновых моделей, надежность которых оставляет желать лучшего. Chevrolet с отметкой 37 предлагает представительский выбор машин, качество и надежность которых признаны низкими. Tesla, хоть и поражает запасом хода и зарядными станциями, получила 36 баллов из-за нестабильного качества сборки и дорогостоящего обслуживания. Volkswagen набрал 34 балла. Когда-то их управление считалось лучшим, но теперь вызывает проблемы. Jeep, несмотря на популярность, получил 33 балла. Слабая экономия топлива и проблемы с надежностью отразились на оценке. GMC тоже с 33 баллами. Это немного усовершенствованные версии Chevrolet, но с теми же проблемами. Cadillac набрал всего 27 баллов. Электрокары этого люксового бренда не спасают от низких оценок надежности. Rivian оказался на самом дне рейтинга с 14-ю баллами.

Машины вышеперечисленных брендов могут стать серьезной нагрузкой для бюджета владельцев, резюмируют авторы исследования.

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