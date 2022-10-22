Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире — Finance.ua

Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире Сегодня 12:33

В ежегодном рейтинге безопасности стран Global Risk Assessment Украина признана экстремально опасной наравне с Сирией и Афганистаном. Причина — активные военные действия.

Однако многие соседние страны, которые украинцы выбирают для временной защиты, наоборот, оказались максимально безопасными, сообщает Global Guardian

На опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, обозначающим экстремальный уровень рисков. Такой же рейтинг у стран, которые из-за военных конфликтов или высокого уровня преступности в течение многих лет считаются самыми опасными для посещения: Афганистана, Сирии, Ливии, ЦАР, Йемена, Сомали, Буркина-Фасо.

В Европе самые безопасные страны на карте отмечены зеленым цветом:

Польша;

Венгрия;

Чехия;

Германия;

Швейцария;

Хорватия;

Словения.

См. также: страны Балтии, Дания, Норвегия, Ирландия, Португалия. К самым безопасным в мире аналитике отнесли и Канаду.

В то же время рф и беларусь отмечены оранжевым цветом — средней опасности, а половина Европы получили «желтый» уровень безопасности. В прошлом году Украину также относили к среднебезопасным странам.

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