Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире — Finance.ua
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Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире

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В ежегодном рейтинге безопасности стран Global Risk Assessment Украина признана экстремально опасной наравне с Сирией и Афганистаном. Причина — активные военные действия.
Однако многие соседние страны, которые украинцы выбирают для временной защиты, наоборот, оказались максимально безопасными, сообщает Global Guardian.
На опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, обозначающим экстремальный уровень рисков. Такой же рейтинг у стран, которые из-за военных конфликтов или высокого уровня преступности в течение многих лет считаются самыми опасными для посещения: Афганистана, Сирии, Ливии, ЦАР, Йемена, Сомали, Буркина-Фасо.
В Европе самые безопасные страны на карте отмечены зеленым цветом:
  • Польша;
  • Венгрия;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Швейцария;
  • Хорватия;
  • Словения.
См. также: страны Балтии, Дания, Норвегия, Ирландия, Португалия. К самым безопасным в мире аналитике отнесли и Канаду.
Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире
В то же время рф и беларусь отмечены оранжевым цветом — средней опасности, а половина Европы получили «желтый» уровень безопасности. В прошлом году Украину также относили к среднебезопасным странам.
По материалам:
РБК-Україна
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