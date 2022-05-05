Какие специальности после войны государство будет финансировать больше всего — Finance.ua

Какие специальности после войны государство будет финансировать больше всего

Сегодня 05:31 — Казна и Политика

Какие специальности после войны государство будет финансировать больше всего

В Украине изменилась структура приоритетных специальностей, финансируемых государством именно в послевоенное время для восстановления страны.

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлетт в интервью Lb.ua, Национальный мультипредметный тест и вообще сама система поступления построена таким образом, чтобы гораздо больше людей привлечь к подготовке именно рабочих профессий.

«С 2020 года профтехобразование — в приоритете. Наличие золотых рабочих рук — необходимое условие развития нашего государства. Начиная с 2020, 2021, в военный 2022 существенно пересмотрены направления подготовки по государственному заказу. На сегодняшний день изменилась структура приоритетных специальностей, которые финансируются государством, именно в послевоенное время для восстановления Украины. Именно поэтому и Национальный мультипредметный тест, и вообще сама система поступления построены таким образом, чтобы гораздо больше людей вовлечь в подготовку именно рабочих профессий», — сказал он.

Шкарлетт отметил, что будет отдаваться преимущество в государственном финансировании профессионально-техническому и профессиональному высшему образованию, инженерным и высокотехнологичным специальностям.

«Специальности шестого технологического уклада (био- и нанотехнологии, генная инженерия, мембранные и квантовые технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика и т.д. — ред.) отдаются в приоритете и к набору, и к финансированию государством», — пояснил министр.

Напомним, ранее Шкарлетт сообщал, что высокотехнологичные и рабочие специальности будут в приоритете при распределении бюджетных мест 2022 года. Государство инициирует заказы специалистов, которые помогут отстроить страну.

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