Какие изменения ждут украинских автомобилистов, оформляющих страхование Зеленая карта, в 2025 году — Finance.ua

Какие изменения ждут украинских автомобилистов, оформляющих страхование Зеленая карта, в 2025 году Сегодня 11:03 — Страхование

Какие изменения ждут украинских автомобилистов, оформляющих страхование Зеленая карта, в 2025 году

С 1 января 2025 года начнет действовать новый закон об обязательном автостраховании, вносящий изменения в условия международного страхования «Зеленая карта».

Какие изменения ожидают украинских автомобилистов, оформляющих страхование Зеленая карта, в 2025 году:

✔️ Полис нельзя будет оформить «день в день». До 2025 года на границе можно было приобрести Зеленую карту с мгновенным началом действия. Теперь это будет невозможно — полис начнет действовать только на следующий день после оформления.

❗️Поэтому, если планируете поездку за границу, позаботьтесь о страховке заранее, ведь без нее пересечение границы невозможно.

✔️ Электронную Зеленую карту признали все европейские страны. С 2025 года электронная версия полиса принимается во всех странах системы. Теперь распечатывать документ не обязательно — достаточно иметь его в смартфоне.

✔️ Свободное ценообразование. Раньше стоимость Зеленой карты была фиксированной и устанавливалась МТСБУ. Теперь каждая страховая компания самостоятельно определяет цену полиса.

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