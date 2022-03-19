Как защититься от кибератак: советы от Госспецсвязи — Finance.ua

Как защититься от кибератак: советы от Госспецсвязи

Сегодня 08:13 — Личные финансы

Война россии против Украины продолжается, в том числе и на информационном фронте. российская киберагрессия уже по меньшей мере два месяца наносит ущерб государственным сайтам Украины посредством атак разных видов. Им эффективно противодействуют, однако есть риск, что объектами атак могут стать и обычные граждане.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Как защитить себя прямо сейчас:

Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Советуют использовать сложные пароли с буквами и символами. Это должны быть сложные наборы, по меньшей мере, из 10 знаков.

в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Советуют использовать сложные пароли с буквами и символами. Это должны быть сложные наборы, по меньшей мере, из 10 знаков. Настройте двухэтапную проверку при входе в аккаунт в соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта: в случае входа с незнакомого устройства вы получите SMS-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.

при входе в аккаунт в соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта: в случае входа с незнакомого устройства вы получите SMS-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт. Установите антивирус и системно проверяйте устройство на угрозы, которые могут повредить вашим данным.

и системно проверяйте устройство на угрозы, которые могут повредить вашим данным. Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на взломанных устройствах без восстановления.

важных документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на взломанных устройствах без восстановления. Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через «пиратское» программное обеспечение.

Российские вирусы сейчас часто распространяются через «пиратское» программное обеспечение. Обновите приложения в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.

в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности. Не верьте фейкам. Особенно их сейчас много в соцсетях, однако их цель посеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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