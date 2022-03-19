Как защититься от кибератак: советы от Госспецсвязи — Finance.ua
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Как защититься от кибератак: советы от Госспецсвязи

Сегодня 08:13Личные финансы
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Война россии против Украины продолжается, в том числе и на информационном фронте. российская киберагрессия уже по меньшей мере два месяца наносит ущерб государственным сайтам Украины посредством атак разных видов. Им эффективно противодействуют, однако есть риск, что объектами атак могут стать и обычные граждане.
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Как защитить себя прямо сейчас:
  • Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Советуют использовать сложные пароли с буквами и символами. Это должны быть сложные наборы, по меньшей мере, из 10 знаков.
  • Настройте двухэтапную проверку при входе в аккаунт в соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта: в случае входа с незнакомого устройства вы получите SMS-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.
  • Установите антивирус и системно проверяйте устройство на угрозы, которые могут повредить вашим данным.
  • Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на взломанных устройствах без восстановления.
  • Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через «пиратское» программное обеспечение.
  • Обновите приложения в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.
  • Не верьте фейкам. Особенно их сейчас много в соцсетях, однако их цель посеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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