Как за время войны изменились состояния самых богатых украинцев — Finance.ua
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Как за время войны изменились состояния самых богатых украинцев

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Американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров: его возглавил французский бизнесмен Бернар Арно, активы которого были оценены в 233 млрд долларов. Всего в мире почти 2,8 тысячи миллиардеров — больше, чем когда-либо, отмечает издание.
Об этом пишет «Слово и дело».
Примечательно, что, несмотря на санкции и полномасштабную войну, в рейтинге рекордное количество россиян — 125 человек. В то время как представителей Украины стало меньше — всего пять бизнесменов.

Как война повлияла на размер состояния самых богатых украинцев

Наибольшие финансовые потери из-за полномасштабной войны понес самый богатый украинец Ринат Ахметов (Метинвест, ДТЭК, ПУМБ, ФК «Шахтер», System Capital Management и другие компании).
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По состоянию на 2021 год его имущество оценивалось в 7,6 млрд долларов, а после начала полномасштабной войны оно сократилось почти вдвое — до 4,2 млрд. Пострадали металлургические, энергетические и аграрные активы бизнесмена, был закрыт медийный бизнес «Медиа Группа Украина».
В 2023 году оценка состояния Ахметова выросла до 5,7 млрд долларов. По данным нового рейтинга, бизнесмен обеднел на 1,7 млрд — до 4 млрд долларов — и находится на 785 месте.
Состояние Виктора Пинчука (Interpipe, Starlight Media) до войны оценивалось в 2,5 млрд долларов. В 2022 году размер его активов сократился до 1,9 млрд, а в 2023 — до 2,1 млрд. Сейчас активы бизнесмена оценены в 2 млрд долларов, он на 1623 месте в рейтинге.
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Бывший народный депутат Вадим Новинский (Smart Holding) до полномасштабной войны имел состояние в размере 1,4 млрд долларов. Война не особо отразилась на стоимости его активов: 2022 год — 1,3 млрд долларов, 2023 год — 1,4 млрд долларов, 2024 год — 1,2 млрд долларов. В глобальном рейтинге Forbes у него 2410 место.
Фигурант нескольких уголовных производств бизнесмен Константин Жеваго (Ferrexpo) по состоянию на 2021 год владел имуществом в размере 2,3 млрд долларов. В 2022—2023 годах Forbes оценивал его активы в 1,3 млрд, а в 2024 году — в 1,2 млрд долларов (2410 место).
Последний представитель Украины в свежем рейтинге миллиардеров — Геннадий Боголюбов (совладелец группы «Приват»). До войны его активы оценивались в 1,7 млрд долларов, в 2022—2023 годах — в 1,1 млрд. Согласно новому рейтингу, он владеет состоянием в размере 1 млрд долларов (2692 место).
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В новом рейтинге не фигурирует арестованный бизнесмен Игорь Коломойский, который в июле 2022 года был лишен гражданства Украины.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
По материалам:
Слово і Діло
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