Как выплаты по 1000 грн повлияют на инфляцию в Украине — Finance.ua
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Как выплаты по 1000 грн повлияют на инфляцию в Украине

Казна и Политика
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Как выплаты по 1000 грн повлияют на инфляцию в Украине
Как выплаты по 1000 грн повлияют на инфляцию в Украине
Единовременные выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная доплата для учителей в таком же размере будут иметь незначительное влияние на инфляцию — в пределах 0,5−1%.
Об этом сообщила председатель правления «Лиги банков Украины» Елена Коробкова во время брифинга в Медиацентре Украина.
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«Хотя такие выплаты станут важной поддержкой для многих слоев населения, их влияние на инфляцию не будет существенным из-за текущей экономической конъюнктуры», — отметила Коробкова.

Экономика восстанавливается

По словам эксперта, экономика Украины демонстрирует признаки восстановления.
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Реальный ВВП рос во втором и третьем кварталах 2024 года, а прогноз роста ВВП пересмотрен в сторону увеличения до 4%.
На это повлияли:
  • адаптация бизнеса к условиям войны;
  • международная финансовая помощь;
  • ожидание высокой урожайности в 2025 году.
«Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов», — подытожила эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн «на руки» каждому учителю;
  • Однако министр образования и науки Оксен Лесовой заявил, что решение правительства не распространится на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей заведений профтехобразования и колледжей.

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По материалам:
Укрінформ
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