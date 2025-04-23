Как в Украине начисляется стаж для участников боевых действий — Finance.ua

Как в Украине начисляется стаж для участников боевых действий Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как в Украине начисляется стаж для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют право на льготные условия расчета страхового стажа, влияющего на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат.

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение по поводу учета стажа военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Мобилизированным и контрактникам трудовой стаж, в том числе в зоне боевых действий, продолжает начисляться согласно ст. 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Время прохождения лицами военной службы в особый период, объявляемый в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», в том числе и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет.

Таким образом, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц в таких условиях идет за три.

Важно отметить, что в зоне боевых действий стаж засчитается по этой формуле, если речь идет о минимум месяце. Однако максимального срока нет.

Ранее мы писали , на размер пенсии ветеранов боевых действий влияет как стаж (благодаря ему выплаты могут возрасти), так и должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому, какая пенсия УБД будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально. К пенсии участникам боевых действий законодательством предусмотрены следующие доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 25% от 2361 грн, это 590,25 грн);

ежемесячное пособие (помощь на жизнь) — 40 грн;

ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше 4 958 грн.

Так, минимальная пенсия УБД в Украине должна составлять 4958,1 грн — не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. 2361*2,1 = 4958,1 грн).

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