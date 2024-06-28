Как уровень английского языка влияет на заработную плату — Finance.ua

Как уровень английского языка влияет на заработную плату
В мае 2024 года работодатели опубликовали на сайте Work.ua 10 042 уникальные вакансии, в которых требовалось знание английского языка. Это почти 6% всех предложений работы на рынке труда за указанный период. На первый взгляд это небольшая цифра. Однако фактор английского ощутимо влияет на ряд показателей, таких как размер зарплаты и конкуренция.
Об этом сообщают аналитики Work.ua.
Самые востребованные на рынке труда — уровни «средний» и «выше среднего». А вот владение языком на начальном уровне дает мало преимуществ.
Кому не обойтись без английского
Наиболее востребован английский язык у айтишников, маркетологов, работников издательского дела и руководителей. Именно в этих четырех категориях размещена почти половина всех вакансий с требованием об английском.
Также немало вакансий с английским предлагают в категориях «Продажа, закупка» (1639 предложений) и «Администрация, руководство среднего звена» (1154). Но это всего по 7% вакансий в каждой из категорий.
Наибольшую долю вакансий с требованием владения языком имеют:
- «Неприбыльные, благотворительные и общественные организации» — 34% от всех предложений работы в этой категории, 746 вакансий;
- «ІТ» — 33%, 1 785;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 22%, 876;
- «Консалтинг, бухгалтерия, аудит» — 21%, 212;
- «Туризм» — 21%, 92;
- «Юриспруденция» — 16%, 184.
Какие должности рынок труда предлагает соискателям с хорошим английским
В разрезе отдельных должностей наибольшее количество вакансий предлагают следующим специалистам:
- менеджер по продажам — 832 вакансии;
- маркетолог — 430;
- менеджер по работе с клиентами — 427;
- учитель английского — 407;
- проектный менеджер — 330;
- бухгалтер — 260;
- менеджер по персоналу — 250;
- специалист технической поддержки — 250;
- начальник юридического отдела — 228;
- логист — 223.
Также немало вакансий с требованием об английском рынке предлагает менеджерам ВЭД, финансовым аналитикам, SEO-специалистам.
Возможность работать удаленно — самый желанный бенефит соискателей на рынке труда. Также ежемесячная аналитика показывает, что конкуренция на удаленные должности в 5 раз выше средней по рынку. 38% вакансий, требующих владения иностранным языком, предусматривают дистанционную работу.
Как английский влияет на зарплаты
В мае средний размер заработной платы в Украине, по данным Work.ua, составлял 20 000 грн. А вот в вакансиях, где от соискателей ожидается знание английского — 28 000 грн. Поэтому в среднем владение иностранным языком позволяет зарабатывать на 40% больше.
Больше всего эта разница заметна в следующих категориях:
- «Финансы, банк» — зарплаты со знанием английского 35 000 грн, +100% к средней зарплате в категории;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 35 000 грн, +79%;
- «Бухгалтерия, аудит» — 30 000 грн, +62%;
- «Рабочие специальности, производство» — 32 300 грн, +62%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 32 500 грн, +51%;
- «Дизайн, творчество» — 31 000 грн, +48%;
- «Транспорт, автобизнес» — 40 000 грн, +45%.
Интересно, что в этот перечень попали категории с наименьшей долей изучаемых вакансий, таких как «Рабочие специальности, производство». Здесь английский язык ожидают от высококвалифицированных специалистов, в частности инженеров.
В среднем соискатели могут претендовать на такой доход в зависимости от уровня:
- начальный — 22 000 грн;
- средний — 25 000 грн;
- выше среднего — 30 000 грн;
- продвинутый — 32 500 грн;
- свободно — 35 000 грн.
Такая тенденция прослеживается практически в каждой категории. К примеру, в категории «Строительство, архитектура» специалистам, знающим английский, в среднем предлагают 35 000 грн. Это на 40% больше средней зарплаты в категории — 25 000 грн. Более подробный анализ показывает, что с ростом требований к английскому увеличивается и зарплата в вакансиях:
- начальный — 30 000 грн;
- средний — 35 000 грн;
- выше среднего — 47 500 грн;
- продвинутый — 49 975 грн;
- свободно — 53 250 грн.
А вот отдельным специалистам английский позволяет зарабатывать даже вдвое больше коллег. В разрезе отдельных профессий наиболее заметна разница в доходах по следующим должностям:
- торговый представитель — зарплата со знанием английского 60 000 грн, +100% к средней зарплате по должности на рынке;
- начальник отдела кадров — 75 000 грн, +88%;
- диспетчер-логист — 45 000 грн, +75%;
- начальник юридического отдела — 32 500 грн, +63%;
- продуктовый менеджер — 55 000 грн, +47%;
- руководитель отдела — 51 000 грн, +46%;
- руководитель отдела продаж — 70 000 грн, +40%;
- официант — 25 000 грн, +39%;
- веб-дизайнер — 40 000 грн, +38%.
Конечно же, на размер зарплаты влияет не только английский, но и ряд других факторов, таких как hard и soft skills, опыт
и т. д.
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