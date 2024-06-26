Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине — Finance.ua

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9432, который определяет применение английского языка на территории Украины.

Соответствующая информация появилась в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Законом предусмотрено официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине.

Документ, среди прочего, определяет категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским.

Кроме того, предусматривается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов.

Напомним, Зеленский подал в парламент законопроект об английском языке в 2023 году. В начале июня Верховная Рада приняла его во втором чтении.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.