Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине
Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9432, который определяет применение английского языка на территории Украины.
Соответствующая информация появилась в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Законом предусмотрено официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине.

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Документ, среди прочего, определяет категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским.
Кроме того, предусматривается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов.
Напомним, Зеленский подал в парламент законопроект об английском языке в 2023 году. В начале июня Верховная Рада приняла его во втором чтении.
По материалам:
Слово і Діло
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