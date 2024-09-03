Как украинцы и другие иностранцы стимулируют рост Германии (инфографика) — Finance.ua

Как украинцы и другие иностранцы стимулируют рост Германии (инфографика) Сегодня 17:00

Как украинцы и другие иностранцы стимулируют рост Германии (инфографика)

Недавний отчет Института немецкой экономики (IW) показывает решающую роль иностранных работников в экономике Восточной Германии.

Согласно отчету, в прошлом году в восточных федеральных землях было трудоустроено более 403 000 граждан других стран, что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет.

Об этом пишет Schengen.News

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Эти иностранные работники внесли заметный вклад в экономику региона, составив 5,8 процента ВВП Восточной Германии, или 24,6 миллиарда евро.

Выводы IW также подчеркивают, что иностранные работники важны для экономического роста Восточной Германии, особенно в свете сокращения количества немецких работников в регионе между 2018 и 2023 годами на 116 000 человек.

С декабря 2018 года по декабрь 2023 года количество работников, платящих взносы на социальное страхование без немецкого гражданства, выросло почти вдвое, увеличившись примерно на 173 000 с 230 000 до 403 000. Это с лихвой компенсировало уменьшение числа домашних рабочих и рост занятости на 56 000 человек.

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Саксония лидирует по доходам от иностранного труда

Исследование IW указывает на то, что Саксония получила наибольшую прибыль от иностранной рабочей силы, получив 7,9 млрд евро дохода, за ней следуют Бранденбург с 6,8 млрд евро и Тюрингия с 3,9 млрд евро.

Как отметили во власти, за последние пять лет поток рабочей силы из Польши, Чехии, Румынии и Украины был значительным, особенно в строительной отрасли. Эти иностранные работники также известны в транспорте и в агентствах временной занятости.

В исследовании также упоминается влияние беженцев, отмечается, что 10,1 процента увеличения иностранных работников приходится на граждан Украины. Для сравнения, 15,7 процента приходится на соискателей убежища из восьми основных неевропейских стран.

С 2018 года иностранные работники прибавили экономике Восточной Германии 10,69 миллиарда евро.

Справка Finance.ua:

Германия предоставила в прошлом году на 20% больше паспортов иностранцам, чем в прошлом году. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил удовлетворение тем, что все больше мужчин и женщин с иммигрантским происхождением принимают решение о получении германского гражданства.

За последние 10 лет объем денежных переводов иностранцев из Германии в свои страны вырос более чем вдвое. Немецкая информационная служба Mediaendienst Integration приводит обновленные данные Бундесбанка ФРГ.

По оценкам Бундесбанка ФРГ, в 2023 году за пределы Германии в виде денежных переводов было отправлено около 6,8 млрд евро, из которых в Украину — 451 миллион евро. По сравнению с 2019 годом, общая сумма переводов в Украину выросла на 580%.

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