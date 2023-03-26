Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции — Finance.ua
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Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции

Финтех и Карты
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Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции
Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции
Украинцам дали советы по обеспечению безопасности своих платежных карт.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Чтобы не дать мошенникам возможности списать средства с вашей банковской карты, соблюдайте несколько правил безопасности:
  • не держите PIN-код карты вместе с картой. Его нужно знать наизусть;
  • не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Игнорируйте запросы на предоставление этой информации даже от работников банка или представителей правоохранительных органов;
  • регулярно меняйте PIN-код карты. Однако делайте это через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банка;
  • установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. В случае мошенничества это ограничит списание значительных сумм денежных средств;
  • подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Таким образом вы сможете отслеживать транзакции и вовремя среагировать в случае неправомерных действий с вашей картой;
  • не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка. Вход осуществляйте только с собственных устройств;
  • избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов. Это снизит вероятность того, что они будут похищены в случае хакерской атаки;
  • при утере (краже) карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.

Справка Finance.ua:

  • к переводам с карты на карту нужно относиться крайне ответственно. Для его выполнения обычно вводится только 16-значный номер карты получателя. Даже если получатель обслуживается в другом банке, никаких других данных банк-отправитель не запросит;
  • лимиты, которые во время войны ввел регулятор по расчетам карт;
  • на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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