Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции — Finance.ua

Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции
Украинцам дали советы по обеспечению безопасности своих платежных карт.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Чтобы не дать мошенникам возможности списать средства с вашей банковской карты, соблюдайте несколько правил безопасности:
- не держите PIN-код карты вместе с картой. Его нужно знать наизусть;
- не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Игнорируйте запросы на предоставление этой информации даже от работников банка или представителей правоохранительных органов;
- регулярно меняйте PIN-код карты. Однако делайте это через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банка;
- установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. В случае мошенничества это ограничит списание значительных сумм денежных средств;
- подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Таким образом вы сможете отслеживать транзакции и вовремя среагировать в случае неправомерных действий с вашей картой;
- не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка. Вход осуществляйте только с собственных устройств;
- избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов. Это снизит вероятность того, что они будут похищены в случае хакерской атаки;
- при утере (краже) карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.
Справка Finance.ua:
- к переводам с карты на карту нужно относиться крайне ответственно. Для его выполнения обычно вводится только 16-значный номер карты получателя. Даже если получатель обслуживается в другом банке, никаких других данных банк-отправитель не запросит;
- лимиты, которые во время войны ввел регулятор по расчетам карт;
- на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.
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