Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции — Finance.ua

Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции Сегодня 09:42 — Финтех и Карты

Как сохранить свою платежную карту: советы от Минреинтеграции

Украинцам дали советы по обеспечению безопасности своих платежных карт

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы не дать мошенникам возможности списать средства с вашей банковской карты, соблюдайте несколько правил безопасности:

не держите PIN-код карты вместе с картой. Его нужно знать наизусть;

не разглашайте PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Игнорируйте запросы на предоставление этой информации даже от работников банка или представителей правоохранительных органов;

регулярно меняйте PIN-код карты. Однако делайте это через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банка;

установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. В случае мошенничества это ограничит списание значительных сумм денежных средств;

подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Таким образом вы сможете отслеживать транзакции и вовремя среагировать в случае неправомерных действий с вашей картой;

не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка. Вход осуществляйте только с собственных устройств;

избегайте хранения данных вашей карты на сайтах интернет-магазинов. Это снизит вероятность того, что они будут похищены в случае хакерской атаки;

при утере (краже) карты немедленно звоните в банковское учреждение для ее блокировки.

Справка Finance.ua:

к переводам с карты на карту нужно относиться крайне ответственно. Для его выполнения обычно вводится только 16-значный номер карты получателя. Даже если получатель обслуживается в другом банке, никаких других данных банк-отправитель не запросит;

лимиты, которые во время войны ввел регулятор по расчетам карт;

на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.



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