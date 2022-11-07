Как сняться с учета ВПЛ — инструкция Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как сняться с учета ВПЛ — инструкция

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек. Такие результаты обнародовала Международная организация по миграции. Статус внутренне перемещенного лица можно не только получить, но и отменить.

Об этом пишут факты ICTV.

Как сняться с учета

На сайте Государственных услуг полное название этой процедуры указывается как принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица.

Одним из оснований для отмены действия справки ВПЛ и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах является заявление ВПЛ об отказе от справки.

Чтобы сняться с учета ВПЛ, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги вы можете лично.

Чтобы сняться с учета ВПЛ, необходимо только заявление об отказе от справки о постановке на учет ВПЛ.

Услуга бесплатная, отмена статуса ВПЛ длится около трех дней.

Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Когда результаты услуги будут готовы, вас об этом уведомят.

Справка Finance.ua:

исследовательская компания Gradus Research провела масштабное исследование жизни внутренне перемещенных лиц: места жительства, основные потребности, трудоустройство и изменения в доходе и потреблении;

ВПЛ должны уведомлять орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении на постоянное место жительства;



Кабинет Министров Украины продлил период для подачи повторных заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 декабря;



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.