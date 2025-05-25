Как сэкономить на летнем отдыхе: полезные советы — Finance.ua

Как сэкономить на летнем отдыхе: полезные советы Сегодня 18:17 — Личные финансы

Как сэкономить на летнем отдыхе: полезные советы

Традиционно цены на отдых в летний период растут, однако у туристов все еще есть немало способов сделать свою поездку более дешевой.

Издание The Independent опросило ряд тревел-экспертов, чтобы собрать их лучшие советы и рекомендации по экономии денег во время летнего отпуска.

1. Используйте технологии

Директор туристической компании eShores Гэвин Лапидус рекомендует использовать несколько поисковых систем для поиска рейсов.

Также настройте уведомления о ценах на телефон, которые будут уведомлять вас, когда стоимость на ваш желаемый маршрут снизится.

Лапидус советует исследовать социальные сети, в частности, присоединившись к тематическим группам в Facebook и Twitter, а также подписываться на рассылки, поскольку компании могут отправлять скидки на почту.

2. Оплачивайте багаж в нужное время

По словам эксперта, часто бывает дешевле купить 10-килограммовый багаж при первом бронировании рейса.

Однако на менее популярных рейсах, когда в самолете достаточно места, предложение, которое вы получите при регистрации на приоритетный пакет, будет значительно дешевле того, что вам с самого начала предлагали. Поэтому стоит учесть, насколько загружен будет ваш рейс.

3. Бронируйте билеты в один конец

Бронируя два билета в один конец, вы получаете гибкость при выборе авиакомпаний, а это значит, что вы не привязаны к одному перевозчику и его ценам, советует эксперт.

Просто убедитесь, что требования к багажу одинаковы во всех авиакомпаниях.

4. Не полагайтесь на предложения в последнюю минуту

Лапидус уверяет, что заблаговременное бронирование, как правило, дает больше экономии.

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«Хотя иногда бывают выгодные предложения „в последнюю минуту“ на рейсы и праздники, все очень зависит от того, сколько мест осталось на рейсе — их может не быть вовсе, или спрос может быть высоким, поэтому цены могут резко вырасти ближе к дате поездки, и вы можете в итоге заплатить больше. Предложения в последнюю минуту могут быть отличными для бронирования дешевых спонтанных поездок, но полагаться на них для планируемого отпуска может быть огромным риском», — пояснил он.

5. Будьте гибки в выборе аэропортов

Как отметила соучредитель Travel Support Circle Люсинда Фошо, региональные отправления или альтернативные пункты прибытия могут обойтись дешевле, а сочетание рейсов с бюджетным размещением за пределами основных туристических зон еще больше экономит ваши деньги.

6. Рассмотрите возможность бронирования впечатлений и трансферов заблаговременно

Зачастую покупка подобных услуг на месте оказывается дороже, особенно в популярных местах, пояснила Фошо.

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7. Рассмотрите варианты с самообслуживанием

Основательница Plotpackers Луиза Трумэн советует, что касается размещения, обмена домами или краткосрочной аренды жилья с кухней может сэкономить вам немало денег на питании, особенно если вы путешествуете группой или с детьми.

8. Подождите межсезонья

Эксперты советуют туристам, не привязанным к загруженным датам летних отпусков, ждать сентября, чтобы сэкономить немало денег.

«Не увлекайтесь погоней за погодой. Межсезонье в более прохладное время все равно может быть замечательным и гораздо дешевле. Возможно, вы не будете лежать на пляже каждый день, но вы увидите тихие улицы, лучшую доступность и местный колорит», — уверяет Трумэн.

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УНІАН По материалам:

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