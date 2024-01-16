Как с 1 февраля изменится цена на электроэнергию для малых небытовых потребителей — Finance.ua

Как с 1 февраля изменится цена на электроэнергию для малых небытовых потребителей
На сайте YASNO опубликованы обновленные цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Они будут действовать с 1 февраля 2024 года для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.
Об этом говорится в сообщении компании.
В YASNO также отметили, что для этих потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ. Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает:
- цену покупки электроэнергии на рынке;
- тариф на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи данных;
- тариф на услуги поставщика универсальной услуги.
В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора.
Напомним, что проверить неоплаченные счета за электроэнергию предыдущего владельца при покупке квартиры вы можете таким способом. Также необходимо обязательно переоформить лицевой счет на себя.
Справка Finance.ua
- Малый небытовой потребитель — потребитель, не являющийся бытовым потребителем и покупающий электрическую энергию для собственного потребления, электроустановки которого присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 50 кВт (Закон о рынке электрической энергии).
- В Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам. Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, Yasno не будет отключать всю Украину, поскольку работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.
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