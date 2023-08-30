Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз — Finance.ua

Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз Сегодня 08:01 — Валюта

Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз

Разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному 36,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард».

Как отметил эксперт, недавние смягчения, давшие больше возможностей для онлайн покупки валюты физическими лицами в банках, должны позитивно сказаться на рынке с точки зрения множественности обменных курсов.

«В первую очередь, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент», — пояснил Крохмаль.

По его мнению, это будет иметь и балансирующее влияние на валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным курсом доллара (привязанным к официальному) и наличным.

Напомним, Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

В частности, НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.

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