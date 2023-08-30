Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз — Finance.ua
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Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз

Валюта
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Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз
Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз
Разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному 36,6 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард».
Как отметил эксперт, недавние смягчения, давшие больше возможностей для онлайн покупки валюты физическими лицами в банках, должны позитивно сказаться на рынке с точки зрения множественности обменных курсов.
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«В первую очередь, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент», — пояснил Крохмаль.
По его мнению, это будет иметь и балансирующее влияние на валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным курсом доллара (привязанным к официальному) и наличным.
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Напомним, Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.
В частности, НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.
Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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