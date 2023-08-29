Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу — Finance.ua

Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу
В государственном финучреждении «ПриватБанк» рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение «Приват24».
Об этом сообщила пресс-служба банка.
По словам директора Департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком Украины (НБУ) лимита после проведения необходимых настроек сервиса.
«ПриватБанк проводит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги купли-продажи валюты через Приват24», — говорится в сообщении.
Коваленко отметил, что финучреждение полностью поддерживает шаги регулятора по дальнейшей либерализации валютного рынка и действия, направленные на минимизацию множественности обменного курса.
ПриватБанк возобновит безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создать давление на золотовалютные резервы страны и не создать потенциальной нагрузки на рынок в связи с разницей курсов.
Справка Finance.ua:
- с 29 августа этого года украинцам стал снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Установлен ежемесячный лимит в 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке.
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