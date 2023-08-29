Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу

Валюта
204
Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу
Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу
В государственном финучреждении «ПриватБанк» рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение «Приват24».
Об этом сообщила пресс-служба банка.
По словам директора Департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком Украины (НБУ) лимита после проведения необходимых настроек сервиса.
Читайте также
«ПриватБанк проводит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги купли-продажи валюты через Приват24», — говорится в сообщении.
Коваленко отметил, что финучреждение полностью поддерживает шаги регулятора по дальнейшей либерализации валютного рынка и действия, направленные на минимизацию множественности обменного курса.
Место для вашей рекламы
ПриватБанк возобновит безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создать давление на золотовалютные резервы страны и не создать потенциальной нагрузки на рынок в связи с разницей курсов.

Справка Finance.ua:

  • с 29 августа этого года украинцам стал снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Установлен ежемесячный лимит в 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.