Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение — Finance.ua
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Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение

Личные финансы
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Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение
Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение
Украинцы, получающие зарплату на уровне минимальной и имеющие низкие доходы, могут получить жилищную субсидию. Согласно законодательству, субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.
Об этом рассказывают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Однако есть случаи, когда зарегистрированное (фактическое) место жительства членов семьи отличается от адреса домохозяйства. В таких случаях при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства, включая проживающих отдельно от семьи.
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Также согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, супруги считаются семьей, даже если жена и муж в связи с разными обстоятельствами не проживают вместе. Это может быть связано с обучением, работой, лечением, уходом за родителями, детьми и другими уважительными причинами.
С учетом этих обстоятельств общие доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии, кроме случаев, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

Справка Finance.ua:

  • субсидия назначается, если доходы жителей домохозяйства не позволяют самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека. Детальнее, как это делают — рассказали по ссылке.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам:
Finance.ua
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