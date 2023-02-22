Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение Сегодня 10:12 — Личные финансы

Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой супруги проживают отдельно — разъяснение

Украинцы, получающие зарплату на уровне минимальной и имеющие низкие доходы, могут получить жилищную субсидию. Согласно законодательству, субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Об этом рассказывают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Однако есть случаи, когда зарегистрированное (фактическое) место жительства членов семьи отличается от адреса домохозяйства. В таких случаях при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства, включая проживающих отдельно от семьи.

Читайте также Тарифы на свет могут поднять в 4 раза: в Кабмине раскрыли детали

Также согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, супруги считаются семьей, даже если жена и муж в связи с разными обстоятельствами не проживают вместе. Это может быть связано с обучением, работой, лечением, уходом за родителями, детьми и другими уважительными причинами.

С учетом этих обстоятельств общие доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии, кроме случаев, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

Справка Finance.ua:

субсидия назначается, если доходы жителей домохозяйства не позволяют самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека. Детальнее, как это делают — рассказали по ссылке.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.