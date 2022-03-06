Как рассчитаться за границей: полезные советы — Finance.ua

Как рассчитаться за границей: полезные советы

Сегодня 11:02 — Личные финансы

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Люди, которые вынуждены бежать от войны за границу — в Польшу, Венгрию, Румынию и другие страны — не всегда могут правильно подготовиться к этому нелегкому решению. Не у всех дома есть валюта, кто-то собирался впопыхах.

Для тех, кто только планирует ехать, и тех, кто уже находится там, портал Finance.ua подготовил несколько советов, как грамотно распорядиться своими деньгами здесь и там, чтобы свести потери к минимуму.

Совет № 1. Максимально используйте банковские пластиковые карты. Если у вас на банковских картах есть средства, то за границей это самый лучший вариант для расчета. Банки не берут дополнительные комиссии при оплате на терминалах других стран, так что вы сможете оплатить картой продукты или бензин на АЗС.

Совет № 2. В первую очередь используйте кредитные средства. В трудные времена разные банки повели себя по-разному. Например, Таскомбанк урезал до нуля кредитный лимит по всем картам. А monobank, напротив, установил всем клиентам кредитный лимит 10 тыс. гривен и разрешил им пользоваться, продлив льготный период еще на месяц (до 31.03.22). Но ситуация может измениться. Поэтому советуем, прежде всего, тратить именно банковские деньги. Свои — всегда успеете.

Совет № 3. Распределите имеющиеся средства равномерно по картам разных банков. Невозможно предположить, как будут работать банки в ближайшее время. В какой-то момент у того или иного банка могут возникнуть проблемы, и карта прекратит работу. Чтобы не остаться совсем без денег, свои средства лучше равномерно разложить по «разным корзинам» (т.е. разным картам). Но это касается только личных средств.

Совет № 4. Наличную гривну лучше внести на карточный счет. За границей наши купюры не ценятся, тем более сейчас. Даже если их где-нибудь и будут принимать, то курс будет очень невыгодный. Поэтому наличную гривну лучше внести на карту через терминал пополнения и расплачиваться там, используя официальный курс обмена платежной системы (MasterCard или VISA), а не грабительский коммерческий.

Совет № 5. Используйте для оплаты Apple Pay или Google Pay. Сейчас именно тот случай, когда телефон с поддержкой технологии бесконтактных платежей может очень сильно спасти. Во-первых, имеющиеся карты можно подключить и не носить с собой, рискуя потерять.

Во-вторых, можно открыть виртуальную карту, настроить оплату по ней через технологию бесконтактных платежей и пользоваться своими деньгами.

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