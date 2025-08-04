Как получить вид на жительство в Румынии — Finance.ua

Как получить вид на жительство в Румынии Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как получить вид на жительство в Румынии

Румыния как наш непосредственный сосед приняла значительное количество украинцев, предоставив им временную защиту (permis de üdere pentru protecție temporară). Этот статус обеспечивает основные права на пребывание и доступ к работе.

Если вы рассматриваете Румынию как место для долгосрочной жизни, следует изучить другие возможности для получения вида на жительство.

Румыния активно привлекает иностранных работников, особенно в секторах, где есть дефицит кадров. Именно поэтому трудоустройство является одним из основных путей для легализации и получения вида на жительство (permis de ședere pentru angajare).

Вам потребуется разрешение на работу (aviz de angajare) и официальный рабочий контракт. Кроме того, Румыния предлагает возможности для предпринимателей: получение ВНЖ возможно на основании ведения собственного бизнеса, если вы зарегистрируете компанию и продемонстрируете жизнеспособность своего бизнес-плана и финансовую состоятельность.

Как получить долгосрочный вид на жительство?

Если вы хотите закрепиться в Румынии надолго после определенного периода легального пребывания, украинцы могут претендовать на право на долгосрочное пребывание (Drept de ședere pe termen lung).

Для этого, как правило, необходимо непрерывно и легально проживать в стране не менее пяти лет на основании разрешения на проживание на определённый срок.

Ключевым требованием является финансовая стабильность: вы должны подтвердить наличие стабильного и достаточного дохода для содержания себя и своей семьи, а также обеспечить надлежащее жилье.

Кроме того, ожидается владение румынским языком на уровне, достаточном для свободного общения и интеграции в общество. Важно также соблюдать правопорядок: отсутствие судимостей и нарушений румынского законодательства является обязательным условием. Конечно, наличие медицинского страхования остается базовым требованием для всех заявителей.

Сколько ждать долгосрочного разрешения?

Временная защита: Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.

Долгосрочное пребывание: Подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида.

Так же, как в Германии, Польше и Чехии отказываться от временной защиты в Румынии украинцам специально не нужно, чтобы подать документы на другой тип вида (например, рабочее разрешение). Если вы получите новый, более стабильный вид на жительство, ваша временная защита может быть аннулирована автоматически.

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