Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего — Finance.ua

Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего Сегодня 10:45 — Личные финансы

Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего

Для получения удостоверения члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, необходимо обратиться с заявлением.

Об этом рассказывают юристы Украинского ветеранского фонда

«Статус члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, подтверждает соответствующее удостоверение», — говорится в сообщении.

Куда подавать заявление:

в территориальный центр комплектования и социальной поддержки — о выдаче удостоверения члена семьи военнослужащего Вооруженных сил или Госспецтрансслужбы, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

в уполномоченное структурное подразделение (орган), на которое возлагаются функции по выдаче удостоверений, — о выдаче удостоверения члена семьи военнослужащего СБУ, Управления государственной охраны, разведывательных органов, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы.

К заявлению нужно приложить:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с признанием его судом безвестно отсутствующим или копию такого приказа;

решение суда о признании военного безвестно отсутствующим.

В случае получения решения о признании лица безвестно отсутствующим выплата денежного довольствия для членов семей такого военнослужащего прекращается.

Напомним, Верховная Рада Украины 21 августа проголосовала за основу и в целом за законопроект № 11 391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на войне с россией.

Украинские военнослужащие могут рассчитывать на несколько видов дополнительных выплат. Предусмотрено шесть видов дополнительного вознаграждения для украинских военных в зависимости от их задач.

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в «Дія» без бумажного. Дальше изменения должен принять парламент.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.