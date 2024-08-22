Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего — Finance.ua

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Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего

Личные финансы
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Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего
Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести военнослужащего
Для получения удостоверения члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, необходимо обратиться с заявлением.
Об этом рассказывают юристы Украинского ветеранского фонда.
«Статус члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, подтверждает соответствующее удостоверение», — говорится в сообщении.
Куда подавать заявление:
  • в территориальный центр комплектования и социальной поддержки — о выдаче удостоверения члена семьи военнослужащего Вооруженных сил или Госспецтрансслужбы, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • в уполномоченное структурное подразделение (орган), на которое возлагаются функции по выдаче удостоверений, — о выдаче удостоверения члена семьи военнослужащего СБУ, Управления государственной охраны, разведывательных органов, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы.
К заявлению нужно приложить:
  • выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с признанием его судом безвестно отсутствующим или копию такого приказа;
  • решение суда о признании военного безвестно отсутствующим.
В случае получения решения о признании лица безвестно отсутствующим выплата денежного довольствия для членов семей такого военнослужащего прекращается.
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Напомним, Верховная Рада Украины 21 августа проголосовала за основу и в целом за законопроект № 11 391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на войне с россией.
Украинские военнослужащие могут рассчитывать на несколько видов дополнительных выплат. Предусмотрено шесть видов дополнительного вознаграждения для украинских военных в зависимости от их задач.
Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в «Дія» без бумажного. Дальше изменения должен принять парламент.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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