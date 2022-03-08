Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях — Finance.ua

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Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях

Сегодня 20:00Личные финансы
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Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях
Получить документ о рождении ребенка в военных условиях украинцам станет гораздо проще. Сейчас выдать справку может любой медицинский работник, присутствовавший при рождении ребенка или осматривавший его после рождения.
Об этом сообщает уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она сообщила, что процедуру регистрации рождения ребенка вне учреждений здравоохранения упростили. В Минздраве утвердили приказ от 4 марта 2022 г. № 407 «Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения».
Теперь в случае, если роды состоялись вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (форма 103/о) могут выдавать медицинские работники, присутствовавшие при родах или проводившие первый осмотр новорожденного.
Засвидетельствовать рождение ребенка таким способом могут все медицинские работники, в том числе те, кто оказывал экстренную медицинскую помощь.
Если нет возможности выписать медицинское свидетельство о рождении (форму 103/о), медработник может выписать справку в свободной форме.
Также упростили и получение свидетельства о рождении. Теперь матерям достаточно обратиться лично в учреждение здравоохранения.
При этом нужно иметь с собой медицинские документы о наблюдении беременности или быть зарегистрированной в электронной системе здравоохранения, где есть записи о беременности.
По материалам: РБК-Україна
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