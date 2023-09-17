Как получить опыт для первой работы: 5 действенных советов молодым специалистам — Finance.ua

Как получить опыт для первой работы: 5 действенных советов молодым специалистам Сегодня 08:08 — Личные финансы

Как получить опыт для первой работы: 5 действенных советов молодым специалистам

Как молодым специалистам получить опыт, необходимый для первой работы, рассказали на платформе «Дія.Безбар'єрність».

Стажировка

Одна из главных возможностей для молодых людей — пройти стажировку в желаемой компании. Это поможет не только набраться новых знаний, но и даст вполне конкретное представление, как именно происходит работа на определенной должности. Кроме того, стажироваться иногда можно в нескольких местах одновременно, и не только по основному направлению образования.

В некоторых компаниях молодым людям предлагают оплачиваемую стажировку — все зависит от вакансии и обязанностей стажера. Кроме того, стажировка — вполне реальный вариант, чтобы в будущем получить работу в компании, где проходит практика. Естественно, если человек отлично покажет себя во время стажировки. Специалисты советуют: чтобы стажировка прошла успешно, следует быть максимально открытым к новым знаниям и опыту.

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«Записывайте все, интересуйтесь, задавайте вопросы и старайтесь быть полезными. Если человек пробует себя в разных стажировках, чтобы приобрести новые знания, это всегда плюс. Но обратите внимание: если стажировка, после которой вы отказались или вам отказали в найме на работу — ваш единственный опыт работы, то будьте готовы обосновать будущим работодателям, почему ваша стажировка не заканчивалась наймом», — говорит Александра Летова, руководитель отдела маркетинга сайта поиска работы Work.ua.

Волонтерство

Во-первых, волонтерство демонстрирует активную позицию человека и его готовность приобщиться к интересному проекту даже на безвозмездных началах. Во-вторых, это важный опыт проектного менеджмента, работы в команде и знакомства с большим количеством профессионалов, о котором нужно обязательно указывать в резюме.

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Чем больше волонтерская работа будет соответствовать желаемой должности, тем лучше. Главное — указать, какие умения и навыки человек приобрел во время своего добровольного труда и как именно сможет внедрить их в основной специальности.

Часто объявления о наборе волонтеров можно найти в социальных сетях разных общественных и благотворительных организаций, а также на официальном сайте Министерства социальной политики Украины

Подработка и неполная занятость

Многие молодые люди в Украине, как и во всем мире, начинают искать первую работу еще в студенческие годы. Поэтому, чтобы получить первый опыт работы без ущерба для обучения, можно устроиться на работу с неполной занятостью или найти работодателя, который готов взять к себе студента и понимает, что кандидат будет совмещать работу с образованием.

В Государственном центре занятости есть целый ряд вакансий для молодых людей из разных регионов Украины, которые стремятся найти первую работу и не имеют опыта. Кроме того, любая практика или фриланс заслуживают места в резюме, ведь смогут проиллюстрировать полученные навыки и личные качества кандидата.

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Специалисты из Государственного центра занятости также уверяют, что молодым людям не стоит беспокоиться о том, что в их трудовой книжке изначально будет много записей из разных мест работы. Менять специальности и пробовать себя в разных сферах — нормально для человека в начале карьерного пути. И работодатели это тоже отлично понимают.

Самостоятельные проекты

Если же человек смог организовать свой проект — это точно должно быть в резюме, а работодатели обязательно обратят на это внимание. Даже если этот проект не был коммерческим и касался, например, только студенческих активностей.

Следует подробно описать в резюме, о чем был проект и каких целей удалось добиться. Так человек сможет проявить свои способности и показать, как его умения и навыки уже применялись на практике.

Самообразование

Работодатели всегда ценят людей, готовых изучать что-то новое. Если кандидат заранее прошел профильный курс или тренинг, выучил что-то вне стандартной программы — это может стать весомым плюсом во время его трудоустройства.

Так человек сможет приобрести конкретные теоретические знания о предстоящей работе и получить хотя бы первый поверхностный опыт. Кроме того, подобное обучение станет сигналом для будущего работодателя, что потенциальный работник открыт для нового и готов развиваться.

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