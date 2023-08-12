Полностью удаленная работа на самом деле снижает производительность: исследование — Finance.ua

Полностью удаленная работа на самом деле снижает производительность: исследование
Полностью удаленная модель работы практически сокращает производительность на 18%, по данным нового исследования от Массачусетского технологического института (MIT) и Института Калифорнии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Во время пандемии 2020−2021 годов многие компании переводили свои офисы либо на полностью удаленную, либо на гибридную модель работы. Речь шла даже о том, что работа из дома может быть более эффективной и что это модель работы будущего. Но пандемия завершилась, начался кризис и компании понемногу возвращают людей в офисы, сдался даже Zoom.
Тезис о высокой эффективности работы из дома по сравнению с офисом сейчас тоже все чаще подвергают сомнению.
Результаты исследования MIT показывают, что сотрудники, которые выборочно отобрали работать полностью из дома, справляются на 18% менее эффективно, чем их коллеги в офисе.
Исследования проводились с привлечением только что нанятых специалистов в индийской компании. По данным авторов, заметное снижение производительности было заметно с первых дней работы на дому.
Также офисные работники учатся в среднем быстрее, чем работающие из дома, ниже приведены графики исследования, которые демонстрируют эту разницу для легких и трудных задач:
По словам экономиста из WFH Research Хосе Мария Барреро, которого цитирует издание, это последнее исследование полностью соответствует результатам других: полностью удаленная работа — менее эффективна, чем работа из офиса или гибридная модель, когда человек часть рабочего дня работает из дома, а иногда ездит в офис.
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