Как получать информацию об уплате ЕСВ и дате выплаты пенсии на телефон — Finance.ua

Как получать информацию об уплате ЕСВ и дате выплаты пенсии на телефон Сегодня 08:03 — Личные финансы

Как получать информацию об уплате ЕСВ и дате выплаты пенсии на телефон

Получить информацию от Пенсионного фонда Украины можно по телефону или электронной почте. Для этого необходимо воспользоваться услугами дистанционного информирования на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Настроив соответствующую услугу, можно получить на телефон или электронный ящик информацию о:

изменениях в пенсионном деле;

зачислении пенсионного стажа;

уплате работодателем единого пенсионного взноса;

сумме назначенной пенсии и дате ее выплаты; результатах проведенного перерасчета пенсий;

дате прекращения/возобновления пенсионных выплат.

Для того чтобы воспользоваться услугой дистанционного информирования, нужно:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ.2 . В разделе «Настройки» в верхнем правом углу выберите «Дистанционное информирование».

3. Дать согласие на получение смс-сообщений от ПФУ на номер мобильного телефона или адрес электронного ящика, ввести свой номер или email-адрес.

4. Нажать кнопку «Сохранить» и наложить электронную цифровую подпись.

Через несколько минут вам поступит СМС или письмо с подтверждением регистрации, а также информацией о страховом стаже, начиная с 2004 года.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн или 152$ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет 121$;



Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн, а зарплата — 6700 грн;

Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после окончания военного положения года.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Socportal По материалам:

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