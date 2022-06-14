Как подарить или продать имущество в условиях военного положения — Finance.ua

Как подарить или продать имущество в условиях военного положения

Сегодня 21:02 — Личные финансы

Как подарить или продать имущество в условиях военного положения

Учитывая то, что предметом договора дарения/купли-продажи является ценное имущество, такой договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Об этом сообщают в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

По общему правилу, заверение сделок по отчуждению имущества осуществляется по местонахождению (месту регистрации) этого имущества или по местонахождению (месту регистрации) одной из сторон соответствующей сделки.

Что изменилось

В условиях действия военного положения нотариальное заверение договора по отчуждению недвижимого имущества, в частности заверение договора дарения/купли-продажи, осуществляется исключительно по местонахождению такого имущества, кроме недвижимого имущества, расположенного в г. Киеве или Киевской области.

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То есть раньше граждане имели выбор: обратиться к нотариусу, который территориально является ближайшим к ним по месту своей регистрации (в том числе по месту регистрации дарителя/одаренного) или по местонахождению такого имущества. Заверение договора отчуждения осуществляется нотариусами исключительно по местонахождению такого имущества.

Ориентировочный перечень документов, который необходимо предоставить нотариусу для совершения нотариальных действий:

паспорта и идентификационные коды обеих сторон договора;

оригинал правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;

технический паспорт на жилое помещение;

документы, удостоверяющие родственные отношения между лицами первой и второй степени родства.

Нотариус осуществляет нотариальную деятельность внутри нотариального округа, которые определяются согласно административно-территориальному устройству Украины. Нотариус не вправе осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа, за исключением замещения других нотариусов.

В условиях военного положения нотариальные действия проводятся исключительно нотариусами, включенными в утвержденный Министерством юстиции перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу.

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