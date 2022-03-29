Как платить за землю в условиях военного положения — Finance.ua

Как платить за землю в условиях военного положения

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В связи с принятием Верховной Радой Украины 15 марта 2022 года Закона Украины № 2120-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» изменен установленный Налоговым кодексом Украины (далее — Кодекс ) порядок взимания платы за землю.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Изменения, принятые в связи с военной агрессией рф против Украины, предполагают, что временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не оплачивается плата за землю:

земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной

и коммунальной собственности, за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия,

или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, и находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц,

а также за земельные участки (земельные частицы (паи), определенные областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения).

Справка Finance.ua:

24 марта парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения» (законопроект № 7178 от 19.03.2022).

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