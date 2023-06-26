Как открыть счет в польском банке: предложения для украинцев — Finance.ua

Как открыть счет в польском банке: предложения для украинцев
С началом российской агрессии большинство польских банков упростили открытие счетов для украинцев и создали специальные предложения.
UAinKrakow.pl разузнал, какие изменения произошли через год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев. О необходимых документах и актуальных предложениях от семи популярных польских банков — далее в тексте.
Банк PEKAO
Konto Przekorzystne — это стандартный счет, также для беженцев из Украины. Специальное предложение для новых клиентов, открывающих счет Konto Przekorzystne, действует до 31 декабря 2023 года.
Согласно предложению на 2 года с даты открытия счета Konto Przekorzystne отменены все оплаты. Пользователь получает 0 злотых:
- обслуживание счета Konto Przekorzystne;
- обслуживание дебетовой карты к счету Konto Przekorzystne;
- снятие наличных картой во всех банкоматах в Польше и за рубежом;
- конвертацию при оплате дебетовой картой к счету Konto Przekorzystne;
- возможность делать денежные переводы в Украину и получать их из банков Украины (до 31 декабря 2023 года).
Для лиц до 26 лет действует специальное предложение:
- бесплатное обслуживание карты, счета;
- осуществление переводов, снятие наличных денег без комиссии.
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Для открытия счета необходим только польский номер телефона, чтобы работник банка мог с вами связаться.
Счет можно открыть на основании таких документов:
- украинский биометрический паспорт;
- паспорт украинского образца (выдается с 1.06.2003);
- карта побыта;
- iD-карта;
- временное удостоверение личности иностранца;
- внутренний паспорт — украинский паспорт гражданина вместе со справкой о присвоении номера PESEL и заявлением беженца.
Мобильное приложение PeoPay и интернет-банкинг Pekao24 кроме польского и английского имеют также украинскую версию. Бланки заявления для открытия счета также есть на украинском.
Инфо-линия на украинском по тел. 22 591 22 20 доступна в рабочие дни с 8:00 до 20:00.
Банк PKO
Существует специальное предложение для граждан Украины:
- бесплатное открытие счета и его обслуживание в течение 12 месяцев, далее — за 18 злотых в месяц;
- 0 злотых за обслуживание счета; за обслуживание дебетовой карты; за конвертацию при оплате дебетовой картой; по заказу банковских переводов между Украиной и Польшей; за снятие наличных и пополнение карты во всех банкоматах в Польше и мире.
Для открытия счета требуется только паспорт или ID-карта.
Для клиентов банка доступно мобильное приложение IKO, с помощью которого вы можете решить банковские дела не выходя из дома.
Есть предложение PKO Czasowe Konto bez Granic (Временный Счет без Границ) для лиц, у которых не при себе документов, удостоверяющих личность. С временным счетом вы не будете иметь доступ ко всем услугам, но сможете пользоваться основными функциями.
Банк Alior
Специальное предложение для граждан Украины:
- бесплатное открытие счета;
- бесплатное обслуживание платежной карты в течение 12 месяцев;
- 0 злотых — за зарубежные переводы в Украину и внутренние переводы в злотых (до отмены акционного предложения);
- бесплатное обслуживание счета, если вам не исполнилось 26 лет, или если вы обеспечите пополнение счета на сумму не менее 1500 злотых/месяц одним платежом;
Для открытия счета нужно иметь:
- действительный украинский паспорт;
- карту побыта (Разрешение на жительство);
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cizoziemca (Временное удостоверение личности иностранца);
- временный польский проездной документ, выдаваемый иностранцам.
Также при открытии счета нужно иметь польскую SIM-карту, чтобы получить смс при регистрации.
Мобильное приложение банка Alior MObile доступно также на украинском языке.
Банк BNP Paribas
До конца июня 2023 года действует специальное предложение на открытие счетов для украинцев:
- бесплатное открытие счета и его обслуживание;
- 0 злотых за обслуживание счета; по заказу банковских переводов в Украину; за снятие наличных и пополнение карты во всех отделениях банка по всей стране.
Существует упрощенная процедура открытия счетов для тех, кто приехал в Польшу после 24 февраля 2022 года и у них:
- нет документов с подтверждением адреса проживания;
- нет документов для подтверждения легального пребывания в Польше (например, труд, обучение);
Чтобы открыть счет, им достаточно иметь один из этих документов:
- загранпаспорт;
- временную справку о личности иностранца (в течение 90 дней от его выдачи необходимо предъявить действительный документ, удостоверяющий личность);
- украинский идентификационный номер налогоплательщика (TIN), который можно проверить с помощью приложения Дія;
- паспорт гражданина Украины (ID — карта), который выдавают с 2016 года.
Необходимо иметь польский телефонный номер для того, чтобы контактировать с работником банка и получать информацию о балансе на карте.
Перечень отделений с обслуживанием на украинском языке по ссылке.
Банк Millenium
Действует специальное предложение для украинцев.
- бесплатное открытие счета;
- бесплатное обслуживание счета, платежной карты;
- 0 злотых за снятие средств в банкоматах и отделениях;
- отсутствует комиссия за иностранные переводы индивидуальных клиентов в Украине.
Чтобы открыть счет, действует упрощенная процедура для граждан Украины, которые приезжают в Польшу в связи с войной.
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Следует иметь документы, позволяющие идентифицировать личность.
Консультации на украинском языке по тел. 22 598 40 45, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
Банк Santander
Доступно специальное предложение для украинских беженцев.
Счет для беженцев позволяет им пользоваться, пока человек не соберет все документы, требуемые банком. Максимум — 6 месяцев со дня открытия счета. Открыть такой счет для беженцев можно до 9 апреля 2024 года.
В рамках предложения:
- банк возвращает комиссию за переводы со счета и счет беженца;
- не возвращаются оплаты, взимаемые банками-посредниками.
Украинским беженцам не придется оплачивать до 30 апреля 2024 года:
- ведение счета;
- карту этого счета;
- выплату наличных денег со всех банкоматов в Польше и за рубежом;
- выписку по счету за последние 10 транзакций картой;
- вопросы об остатке на счете.
Чтобы открыть счет всем гражданам Украины, необходимо иметь оба документа:
- документ, удостоверяющий личность.
- документ, удостоверяющий легальность пребывания на территории Польши — например: карта побыта, или документ, подтверждающий работу или обучение в Польше.
Для беженцев нужно будет заполнить и подписать «Заявление о статусе беженца Украины», которое дадут в банке.
Доступная информационная линия на украинском языке: 61 81 19 999.
ING Bank Śląski
В банке действует специальное предложение для украинских беженцев:
- бесплатное за пользование счетом в течение 12 месяцев;
- бесплатное пользование картой и интернет-банкингом;
- 0 злотых за пользование платежной картой к счету (бесконтактная карта Visa); переводы на территории Польши, переводы за границу.
Чтобы открыть счет, необходимо иметь один из документов:
- биометрический загранпаспорт;
- загранпаспорт старого образца;
- вид на жительство;
- удостоверение личности;
- паспорт гражданина Украины (ID — карта);
- электронный документ Diia в приложении mObywatel вместе с подтверждением присвоения номера PESEL;
- удостоверение гражданина Украины, выданное дипломатическими учреждениями Украины;
- паспорт гражданина Украины в форме книжечки + подтверждение предоставления PESEL.
Необходимо иметь польский номер при открытии счета.
Не требуется справок о местожительстве и доходах в Польше.
Валютные счета
Валютные счета по долларам и евро можно открыть во всех перечисленных банках. В PKO, например, валютные счета можно бесплатно привязывать к основному счету в злотых.
Что нужно для открытия счета в польском банке
- загранпаспорт,
- почтовый адрес, по которому вам в течение 2 недель отправят карту;
- польская сим-карта, однако некоторые банки могут открыть вам счет и с украинским. Следует спросить об этом у работника банка.
- в некоторых банках также просят украинский ИНН, номер PESEL и адрес регистрации в Польше.
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