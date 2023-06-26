Как открыть счет в польском банке: предложения для украинцев — Finance.ua

Как открыть счет в польском банке: предложения для украинцев Сегодня 12:05 — Финтех и Карты

Как открыть счет в польском банке: предложения для украинцев

С началом российской агрессии большинство польских банков упростили открытие счетов для украинцев и создали специальные предложения.

UAinKrakow.pl разузнал, какие изменения произошли через год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев. О необходимых документах и ​​актуальных предложениях от семи популярных польских банков — далее в тексте.

Банк PEKAO

Konto Przekorzystne — это стандартный счет, также для беженцев из Украины. Специальное предложение для новых клиентов, открывающих счет Konto Przekorzystne, действует до 31 декабря 2023 года.

Согласно предложению на 2 года с даты открытия счета Konto Przekorzystne отменены все оплаты. Пользователь получает 0 злотых:

обслуживание счета Konto Przekorzystne;

обслуживание дебетовой карты к счету Konto Przekorzystne;

снятие наличных картой во всех банкоматах в Польше и за рубежом;

конвертацию при оплате дебетовой картой к счету Konto Przekorzystne;

возможность делать денежные переводы в Украину и получать их из банков Украины (до 31 декабря 2023 года).

Для лиц до 26 лет действует специальное предложение:

бесплатное обслуживание карты, счета;

осуществление переводов, снятие наличных денег без комиссии.

Для открытия счета необходим только польский номер телефона, чтобы работник банка мог с вами связаться.

Счет можно открыть на основании таких документов:

украинский биометрический паспорт;

паспорт украинского образца (выдается с 1.06.2003);

карта побыта;

iD-карта;

временное удостоверение личности иностранца;

внутренний паспорт — украинский паспорт гражданина вместе со справкой о присвоении номера PESEL и заявлением беженца.

Мобильное приложение PeoPay и интернет-банкинг Pekao24 кроме польского и английского имеют также украинскую версию. Бланки заявления для открытия счета также есть на украинском.

Инфо-линия на украинском по тел. 22 591 22 20 доступна в рабочие дни с 8:00 до 20:00.

Банк PKO

Существует специальное предложение для граждан Украины:

бесплатное открытие счета и его обслуживание в течение 12 месяцев, далее — за 18 злотых в месяц;

0 злотых за обслуживание счета; за обслуживание дебетовой карты; за конвертацию при оплате дебетовой картой; по заказу банковских переводов между Украиной и Польшей; за снятие наличных и пополнение карты во всех банкоматах в Польше и мире.

Для открытия счета требуется только паспорт или ID-карта.

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Для клиентов банка доступно мобильное приложение IKO, с помощью которого вы можете решить банковские дела не выходя из дома.

Есть предложение PKO Czasowe Konto bez Granic (Временный Счет без Границ) для лиц, у которых не при себе документов, удостоверяющих личность. С временным счетом вы не будете иметь доступ ко всем услугам, но сможете пользоваться основными функциями.

Банк Alior

Специальное предложение для граждан Украины:

бесплатное открытие счета;

бесплатное обслуживание платежной карты в течение 12 месяцев;

0 злотых — за зарубежные переводы в Украину и внутренние переводы в злотых (до отмены акционного предложения);

бесплатное обслуживание счета, если вам не исполнилось 26 лет, или если вы обеспечите пополнение счета на сумму не менее 1500 злотых/месяц одним платежом;

Для открытия счета нужно иметь:

действительный украинский паспорт;

карту побыта (Разрешение на жительство);

tymczasowe zaświadczenie tożsamości cizoziemca (Временное удостоверение личности иностранца);

временный польский проездной документ, выдаваемый иностранцам.

Также при открытии счета нужно иметь польскую SIM-карту, чтобы получить смс при регистрации.

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Мобильное приложение банка Alior MObile доступно также на украинском языке.

Банк BNP Paribas

До конца июня 2023 года действует специальное предложение на открытие счетов для украинцев:

бесплатное открытие счета и его обслуживание;

0 злотых за обслуживание счета; по заказу банковских переводов в Украину; за снятие наличных и пополнение карты во всех отделениях банка по всей стране.

Существует упрощенная процедура открытия счетов для тех, кто приехал в Польшу после 24 февраля 2022 года и у них:

нет документов с подтверждением адреса проживания;

нет документов для подтверждения легального пребывания в Польше (например, труд, обучение);

Чтобы открыть счет, им достаточно иметь один из этих документов:

загранпаспорт;

временную справку о личности иностранца (в течение 90 дней от его выдачи необходимо предъявить действительный документ, удостоверяющий личность);

украинский идентификационный номер налогоплательщика (TIN), который можно проверить с помощью приложения Дія;

паспорт гражданина Украины (ID — карта), который выдавают с 2016 года.

Необходимо иметь польский телефонный номер для того, чтобы контактировать с работником банка и получать информацию о балансе на карте.

Перечень отделений с обслуживанием на украинском языке по ссылке

Банк Millenium

Действует специальное предложение для украинцев.

бесплатное открытие счета;

бесплатное обслуживание счета, платежной карты;

0 злотых за снятие средств в банкоматах и ​​отделениях;

отсутствует комиссия за иностранные переводы индивидуальных клиентов в Украине.

Чтобы открыть счет, действует упрощенная процедура для граждан Украины, которые приезжают в Польшу в связи с войной.

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Следует иметь документы, позволяющие идентифицировать личность.

Консультации на украинском языке по тел. 22 598 40 45, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Банк Santander

Доступно специальное предложение для украинских беженцев.

Счет для беженцев позволяет им пользоваться, пока человек не соберет все документы, требуемые банком. Максимум — 6 месяцев со дня открытия счета. Открыть такой счет для беженцев можно до 9 апреля 2024 года.

В рамках предложения:

банк возвращает комиссию за переводы со счета и счет беженца;

не возвращаются оплаты, взимаемые банками-посредниками.

Украинским беженцам не придется оплачивать до 30 апреля 2024 года:

ведение счета;

карту этого счета;

выплату наличных денег со всех банкоматов в Польше и за рубежом;

выписку по счету за последние 10 транзакций картой;

вопросы об остатке на счете.

Чтобы открыть счет всем гражданам Украины, необходимо иметь оба документа:

документ, удостоверяющий личность.

документ, удостоверяющий легальность пребывания на территории Польши — например: карта побыта, или документ, подтверждающий работу или обучение в Польше.

Для беженцев нужно будет заполнить и подписать «Заявление о статусе беженца Украины», которое дадут в банке.

Доступная информационная линия на украинском языке: 61 81 19 999.

ING Bank Śląski

В банке действует специальное предложение для украинских беженцев:

бесплатное за пользование счетом в течение 12 месяцев;

бесплатное пользование картой и интернет-банкингом;

0 злотых за пользование платежной картой к счету (бесконтактная карта Visa); переводы на территории Польши, переводы за границу.

Чтобы открыть счет, необходимо иметь один из документов:

биометрический загранпаспорт;

загранпаспорт старого образца;

вид на жительство;

удостоверение личности;

паспорт гражданина Украины (ID — карта);

электронный документ Diia в приложении mObywatel вместе с подтверждением присвоения номера PESEL;

удостоверение гражданина Украины, выданное дипломатическими учреждениями Украины;

паспорт гражданина Украины в форме книжечки + подтверждение предоставления PESEL.

Необходимо иметь польский номер при открытии счета.

Не требуется справок о местожительстве и доходах в Польше.

Валютные счета

Валютные счета по долларам и евро можно открыть во всех перечисленных банках. В PKO, например, валютные счета можно бесплатно привязывать к основному счету в злотых.

Что нужно для открытия счета в польском банке

загранпаспорт,

почтовый адрес, по которому вам в течение 2 недель отправят карту;

польская сим-карта, однако некоторые банки могут открыть вам счет и с украинским. Следует спросить об этом у работника банка.

в некоторых банках также просят украинский ИНН, номер PESEL и адрес регистрации в Польше.

uamedia По материалам:

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