Почему украинцы в Польше продолжают терять статус UKR — Finance.ua

Почему украинцы в Польше продолжают терять статус UKR Сегодня 20:00 — Личные финансы

Почему украинцы в Польше продолжают терять статус UKR

Офис польского омбудсмена во второй раз обратился к уполномоченному правительству по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру из-за массовых случаев, когда беженцы теряют статус UKR и привилегии, которые он дает, выезжая из страны на менее чем 30 дней.

Об этом сообщает Yavp.pl с ссылкой на bip.brpo.gov.pl.

В Офис омбудсмена поступали многочисленные жалобы от граждан Украины на безосновательную потерю статуса UKR. В них люди рассказывали, что после пересечения границы возвращались в Польшу из Украины в течение 30 дней, но все равно теряли право на бесплатную медицину и соцвыплаты.

Кроме того, нередки случаи, когда статус UKR аннулировали, несмотря на то, что человек постоянно находился в Польше. Большинство граждан Украины узнают о лишении привилегированного статуса случайно, например, когда ZUS прекращает выплату ежемесячных пособий.

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Первое обращение к уполномоченному правительству Польши по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру в офисе омбудсмена направили в марте 2023 года. Тогда в нем указали основные причины, по которым беженцы из Украины теряют статус UKR. Первая из них состоит в том, что пограничная служба регистрирует дату выезда граждан Украины из Польши, а дату возвращения — нет.

Вторая причина — это восстановление статуса UKR, когда нужно просто восстанавливать предоставленный ранее. В результате человек снова получает статус UKR, но уже на дату подачи заявления, и в этом случае он не получает соцпомощи за период, когда статус UKR не действовал, хотя это и было ошибочно.

На свое мартовское обращение офис Уполномоченного по правам человека в Польше так и не получил ответа, подготовил и направил повторное. В нем снова просит вмешаться в ситуацию и навести порядок. В частности, внести необходимые изменения в нормативные акты с целью стандартизации практики восстановления статуса UKR. В офисы Уполномоченного по правам человека продолжают поступать жалобы о лишении статуса UKR, а также разъяснения органов городской власти, которые указывают на выявленные ими дальнейшие проблемы.

Одним из них является требование при изменении данных в реестре PESEL вводить только одну дату, то есть «дату изменения». В то же время в случае восстановления статуса UKR нет требования вписывать дату въезда (возвращения) в Польшу или любую другую дату, определяющую период, в течение которого лицо пользовалось временной защитой в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины. Органы местного самоуправления не получили указаний, какую дату вписывать при внесении изменений в реестр PESEL.

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Практика в этом отношении разная — одни органы местного самоуправления указывают дату изменений, когда они получили заявление от человека, другие — когда человек въехал в Польшу, уехал и лишился статуса UKR или дату первичного присвоения номера PESEL со статусом UKR", — говорится в разъяснении Офиса омбудсмена.

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